L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA



New York (VNA) – Le 6 avril, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a eu une séance de travail avec le docteur Thomas Schirrmacher, secrétaire général de l’Alliance évangélique mondiale (AEM), et des représentants de l’AEM auprès des Nations Unies.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam était de garantir et de promouvoir le droit à la liberté de religion et de culte de tous, en garantissant l'équité et la non-discrimination pour toutes les religions.



Cette politique a été concrétisée dans la Constitution, la loi sur les croyances et les religions de 2016 et de nombreux autres textes juridiques, a-t-il souligné, ajoutant que sur cette base, les religions au Vietnam, y compris le protestantisme, disposaient de conditions favorables pour un développement sain, contribuant à la stabilité et au développement socio-économique du pays. Le Vietnam compte actuellement plus d'un million de protestants, présents dans toutes les 63 villes et provinces du pays.



L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam était prêt à dialoguer et à coopérer sur les questions des droits de l'homme et de la liberté religieuse avec d'autres pays et organisations dans ce domaine, dans un esprit de respect et de compréhension mutuels.



Le secrétaire général de l’Alliance évangélique mondiale a exprimé son impression sur les politiques, les lois et les réalisations du Vietnam en matière de garantie et de promotion des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté religieuse.



Lors de la séance de travail, les deux parties ont également discuté de la situation internationale, ainsi que des questions d'intérêt commun telles que le changement climatique et la réforme de l'ONU.



L’Alliance évangélique mondiale a été fondée en 1846 à Londres. Elle compte actuellement plus de 600 millions de croyants. -VNA