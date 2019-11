Nguyen Viet Thao (droite), directeur adjoint de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, remet l' insigne "Pour la cause de la théorie politique " à l'ambassadeur du Venezuela au Vietnam, Jorge Rondon Uzcategui. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Académie nationale de politique Ho Chi Minh a remis mercredi à Hanoï l'insigne "Pour la cause de la théorie politique" à l'ambassadeur du Venezuela au Vietnam, Jorge Rondon Uzcategui, au terme de son mandat au Vietnam.

Lors de la cérémonie, le prof.associé-docteur Nguyen Viet Thao, directeur adjoint de l'Académie, a salué les contributions de Jorge Rondon Uzcategui, premier ambassadeur du Venezuela au Vietnam, dans la formation en théorique politique, ainsi que dans le renforcement des bonnes relations entre les deux pays.



Le diplomate a créé des conditions optimales pour que l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh puisse avoir accès aux informations sur la Révolution au Venezuela et les mouvements de gauche en Amérique latine, a-t-il déclaré.



L'ambassadeur a aussi contribué à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre le gouvernement, le peuple vietnamiens et ceux d’autres pays, a souligné Nguyen Viet Thao.



Pour sa part, le diplomate vénézuélien a salué l'environnement d'apprentissage idéal de l'Académie, et a promis de continuer de promouvoir l'image du Vietnam dans le monde. -VNA