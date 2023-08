L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga remet l'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l' ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam , Yerlan Baijanov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a remis le 28 août à Hanoï l'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Yerlan Baijanov, pour ses contributions à la consolidation et au renforcement des relations entre les deux pays.



L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga a souligné que l'ambassadeur Yerlan Baizhanov avait apporté d'importantes contributions au cours de ses quatre années de mission au Vietnam. Il a notamment coordonné et organisé avec succès des visites bilatérales de haut niveau, notamment la visite officielle du président Kassym-Jomart Tokayev au Vietnam en août dernier.



L'ambassadeur Yerlan Baizhanov a également participé activement aux activités des relations extérieures de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam.



L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga a exprimé l'espoir que l'ambassadeur Yerlan Baizhanov continuerait à prêter attention et à apporter des contributions positives aux activités diplomatiques populaires du Vietnam et du Kazakhstan, approfondissant ainsi les relations et la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Yerlan Baizhanov a exprimé son honneur de recevoir l'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations", remerciant le Vietnam pour son soutien, son aide et son affection envers l'ambassade. Il a affirmé que quel que soit son futur poste, il continuerait à contribuer au renforcement et au développement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. -VNA