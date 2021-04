Hanoi, 9 avril (VNA) - L’Union des organisations d’amitié du Vietnam a décerné le 9 avril l’insigne «Pour la paix et l’amitié entre les peuples» à l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Daniel Kritenbrink pour ses contributions au rapprochement entre les deux peuples.

L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, remet l’ insigne «Pour la paix et l’amitié entre les peuples» à l’ ambassadeur des États-Unis au Vietnam Daniel Kritenbrink. Photo : VNA

L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, présentant la plus haute distinction de son institution au diplomate américain, a souligné que le mandat de l’ambassadeur Daniel Kritenbrink était le théâtre d'événements importants dans les relations bilatérales, en particulier des visites de haut niveau, la signature d’une série d'accords et la mise en œuvre de projets de coopération de plusieurs millions de dollars.



Les États-Unis sont le premier destinataire de produits vietnamiens et le onzième grand investisseur dans le pays indochinois, a-t-il souligné, précisant que la présence de grands groupes américains tels que Coca Cola, Microsoft, Nike, AES et Intel a contribué à consolider la position du Vietnam en chaîne d'approvisionnement mondiale.



Actuellement, plus de 30 000 étudiants vietnamiens sont inscrits aux États-Unis et les deux pays ont commémoré le 25e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques avec de nombreuses activités, a-t-il ajouté.



En accordant une attention particulière à l'atténuation des conséquences de la guerre, Daniel Kritenbrink est devenu le premier ambassadeur de Washington à visiter le cimetière national des martyrs de Truong Son, le pont Hien Luong, la rivière Ben Hai et le pont Ham Rong, des «témoins» éminents de la conflagration passée en le pays indochinois.



Ce geste a contribué à consolider la confiance mutuelle et à rapprocher les deux peuples, a-t-il dit, tout en décrivant l'ambassadeur sortant comme un ami avec un respect et un intérêt particuliers pour la culture vietnamienne.



Pour sa part, Daniel Kritenbrink a remercié l'organisation d'amitié et exprimé sa fierté de représenter l'administration et le peuple des États-Unis au Vietnam et de contribuer directement au développement de la coopération binationale.



Il s'est engagé à continuer de contribuer au renforcement des relations bilatérales.

Daniel Kritenbrink a été nommé par le président Joe Biden au poste d’adjoint au secrétaire d’État en charge de l’Asie-Pacifique, le plus haut poste diplomatique de l’administration américaine dans la région. - VNA