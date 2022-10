Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Mme l'ambassadeur Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a remis le 4 octobre à Hanoï l’Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à l'ambassadeur de République de Corée au Vietnam, Park Noh Wan.

Nguyen Phuong Nga a félicité le diplomate sud-coréen pour avoir rempli ses missions au Vietnam. Avec de nombreuses années d'attachement et une profonde compréhension du Vietnam, l'ambassadeur Park Noh Wan a apporté de nombreuses contributions importantes à la promotion des échanges et de la coopération entre les deux peuples.



Nguyen Phuong Nga a exprimé son espoir que, dans son nouveau poste, Park Noh Wan continuerait à promouvoir les relations d'amitié entre le Vietnam et la République de Corée.



L'ambassadeur sud-coréen Park Noh Wan a exprimé son honneur de recevoir l'Insigne de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam ; remercié l'union et l'ambassadeur Nguyen Phuong Nga pour leur étroite coopération avec lui dans la promotion des relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la diplomatie entre les peuples.

L'ambassadeur Park Noh Wan a affirmé son engagement à continuer à contribuer aux relations Vietnam-République de Corée. - VNA