Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) remet l’Ordre de l’Amitié à l’ambassadeur de République de Corée au Vienam Park Noh-wan . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sous l’autorisation du président Nguyên Xuan Phuc, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a remis lundi 3 octobre l’Ordre de l’Amitié, la plus haute distinction de l’État vietnamien, à l’ambassadeur de République de Corée au Vienam Park Noh-wan pour ses contributions aux relations entre les deux pays.

S'adressant à la cérémonie, le ministre Bui Thanh Son a déclaré que cette distinction honorifique témoignait de la reconnaissance par l'État et le peuple vietnamiens des contributions du diplomate au développement des relations bilatérales ainsi que de ses sentiments envers le Vietnam.

Il a déclaré que'au cours de son mandat, l’ambassadeur Park Noh-wan et d'autres membres de l'ambassade ont déployé des efforts considérables pour renforcer le partenariat stratégique Vietnam-République de Corée dans tous les domaines de la politique, la diplomatie et la sécurité à l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, les échanges entre les peuples, et l'éducation.

Le ministre vietnamien a souhaité que l’ambassadeur Park Noh-wan, quel que soit son poste à l’avenir, contribuera davantage à booster les relations vers de nouveaux sommets et à resserrer la solidarité des deux nations pour le bien de leur peuple, et pour la paix, la stabilité, la prospérité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Exprimant son honneur de recevoir la distinction honorifique du Vietnam, le diplomate sud-coréen a affirmé poursuivre ses contribution au développement des relations entre les deux pays. -VNA