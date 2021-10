L'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery répond aux questions de la presse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est vraiment un partenaire stratégique de la France, a affirmé l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery.

Répondant à des questions de reporters de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) le 29 octobre, avant la visite officielle en France du Premier ministre Pham Minh Chinh du 3 au 5 novembre, l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a déclaré : "Cette visite a pour objectif des deux côtés de renforcer, d'illustrer le partenariat stratégique".

"Notre partenariat stratégique sont d'abord partenariat sur l'échelle régionale et mondiale", a-t-il dit. Il a souligné la collaboration étroite des deux pays dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, avant de remercier le Vietnam pour avoir soutenu la France pour qu'elle devienne un partenaire au développement de l'ASEAN. Il a également apprécié le rôle crucial de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique dans la politique étrangère des pays de l'Union européenne dont la France.

L'ambassadeur Nicolas Warnery a déclaré apprécier la collaboration étroite entre la France et le Vietnam dans le règlement des enjeux globaux.

L'ambassadeur a tout d'abord rappelé les efforts des deux pays dans la lutte contre le COVID-19 à travers le don de masques vietnamiens à la France en 2020 et celui de doses de vaccin par la France au Vietnam cette année.

"Le 2e enjeu global, c'est l'environnement et la lutte contre les effets négatifs du climat", a fait savoir le diplomate français. Selon lui, dans le cadre de la prochaine visite du Premier ministre vietnamien, l'Agence française de développement (AFD) signera avec le Vietnam des subventions relatives à l'extension du barrage de Hoa Binh, à la lutte contre la crue fluviale à Dien Bien Phu, au raccordement au réseau des énergies renouvelables, etc.

En outre, les deux pays continueront d'accélérer leur coopération dans la culture, la gouvernance en matière de droit et de justice, afin d'améliorer le fonctionnement de l'administration, d'élaborer des portails électroniques accessibles aux usagers.

"L'un des points sur lesquels nous aimerions faire des progrès lors de sa visite, c'est le domaine spatial avec un projet d'accord entre l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAS), le Centre National d'Études Spatiales (CNES) et le groupe Airbus", a-t-il précisé.

L'ambassadeur a déclaré que le gouvernement français fait également des efforts pour promouvoir l'enseignement du français au Vietnam à travers de nombreux canaux et pour tous les âges.

Photo: VNA



"La COVID-19 a brutalement corrompu les vols et donc les échanges. Nous aimerions beaucoup faire repartir ces échanges humains et relancer la mobilité d'étudiants". Nicolas Warnery a également exprimé son souhait de reprendre les vols entre les deux pays et d'accueillir à nouveau en France des étudiants vietnamiens dans un avenir proche. "Relancer fortement ces échanges universitaires et étudiants", a-t-il souligné.

Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France, un document relatif à la reconnaissance de diplômes entre les deux pays serait signé, créant une prémisse pour favoriser les études en France des étudiants vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau, participera à la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) qui aura lieu en novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni.

Il effectuera également une visite de travail au Royaume-Uni du 31 octobre au 3 novembre, puis une visite officielle en France, du 3 au 5 novembre.- VNA