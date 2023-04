L'ambassadeur Dinh Toan Thang et l'ambassadrice Le Thi Hong Van adressent leurs meilleurs vœux à l'ambassadeur du Laos en France, Kham-Inh Khitchadeth, ainsi qu'à tout le personnel de l'ambassade du Laos en France et à leurs familles. Photo: VNA



Paris (VNA) - A l'occasion de la fête de Nouvel An lao Boun Pi Mai, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et l'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, et des représentants d'organes de représentation du Vietnam en France, se sont rendus à l'ambassade du Laos en France, le 10 avril à Paris.L'ambassadeur Dinh Toan Thang et l'ambassadrice Le Thi Hong Van ont adressé leurs meilleurs vœux à l'ambassadeur du Laos en France, Kham-Inh Khitchadeth, ainsi qu'à tout le personnel de l'ambassade du Laos en France et à leurs familles.L'ambassadeur Dinh Toan Thang a affirmé que la tradition des deux ambassades de se rendre visite et de se féliciter lors des grandes fêtes et des événements importants du Vietnam et du Laos était un témoignage vivant de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.Rappelant la visite officielle au Laos du 10 au 11 avril du président vietnamien Vo Van Thuong, le diplomate vietnamien a déclaré que les visites des hauts dirigeants des deux pays créeraient un nouvel élan aux relations de coopération Vietnam-Laos dans tous les domaines.Pour sa part, l'ambassadeur Kham-Inh Khitchadeth a adressé ses remerciements à l'ambassadeur Dinh Toàn Thang et à l'ambassadrice Le Thi Hong Van.Il a souligné l'importance des relations spéciales entre les deux pays, éprouvées et cultivées au fil de nombreuses générations, tant dans la lutte d'antan pour la libération nationale que dans le processus de défense et le développement des deux pays d’aujourd'hui. -VNA