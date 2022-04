Photo: VNA



Paris (VNA) - "Peu importe qui va et vient, souvenez-vous de l'anniversaire de la mort des Rois fondateurs au 10 Mars lunaire". Chaque année, quand arrive le troisième mois lunaire, l'Ambassade du Vietnam en France organise traditionnellement la cérémonie de commémoration des Rois fondateurs Hùng.

Photo: VNA



Cette année, cette cérémonie a été organisée le 8 avril au siège de l'Ambassade du Vietnam à Paris, en présence de l'ambassadeur Dinh Toàn Thang et son épouse, de l'ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, ainsi que de représentants des organes vietnamiens en France et autres.

Photo: VNA



Dans une atmosphère solennelle, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a respectueusement offert de l'encens aux Rois Hùng, au Président Hô Chi Minh et aux ancêtres qui avaient bâti et défendu le pays. Dans son discours à la mémoire des Rois fondateurs, il a fait l'éloge leurs mérites dans l'établissement de l'État de Van Lang, la création de sources nationales, la fondation de bases du développement durable de la nation et du peuple vietnamien.

"Pendant des milliers d'années, tout le pays s’est réunifié, tout le peuple s’est rassemblé. Au cours du processus d'édification de la nation et de défense du pays, notre peuple a surmonté maintes difficultés et épreuves, avec tant de sacrifices, pour obtenir de grandes réalisations et victoires glorieuses, forger une tradition de patriotisme, d'esprit indomptable, et d'autonomie", a-t-il souligné.

Photo: VNA



Devant l'autel des Rois Hùng et du Président Hô, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang, au nom de tout le personnel de l'Ambassade et de la communauté vietnamienne en France, a répété le conseil du Président Hô Chi Minh : "Les Rois Hùng avaient des mérites à construire le pays, nous et nos enfants devons ensemble protéger le pays". Il a juré de "poursuivre la tradition nationale ; promouvoir l'esprit de patriotisme et la volonté d'autonomie ; promouvoir la vertu et les talents ; valoriser la sagesse et la synergie ; s'unir pour surmonter toutes les difficultés ; faire des efforts pour bien accomplir les tâches assignées par le Parti et l'État, contribuer à rendre notre pays riche et fort et à glorifier la nation".-VNA