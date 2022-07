Berlin (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Allemagne a annoncé vendredi 29 juillet qu’elle est prête à délivrer aux citoyens vietnamiens une attestation en allemand concernant leur lieu de naissance jointe à leur nouveau passeport aux fins de présentation aux organes compétents allemands.

Le nouveau passeport vietnamien. Photo: thethaovanhoa.vn

Les autorités vietnamiennes et allemandes travaillent activement à la résolution des entraves liés à la non reconnaissance temporaire par l’Allemagne du nouveau passeport vietnamien délivré à partir du premier juillet.Dans l’immédiat, afin de créer les conditions permettant aux citoyens vietnamiens en Allemagne d’obtenir un permis de séjour et d’effectuer d’autres démarches administratives auprès des organes allemands, l’ambassade est prête à délivrer à titre gracieux une attestation en allemand de leur lieu de naissance, a-t-elle fait savoir.Les demandeurs d’une telle confirmation doivent soumettre une demande et présenter une preuve de leur lieu de naissance, comme un certificat de naissance ou un ancien passeport portant leur nom légal actuel, a-t-il indiqué, ajoutant que les informations pertinentes seront actualisées sur sa page Web.Le conseiller de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, Chu Tuân Duc, a indiqué que la délivrance du nouveau passeport se poursuit et les personnes éligibles se verront attribuer une attestation de lieu de naissance.Cette mesure a été prise après une notification de l’ambassade d’Allemagne à Hanoi, au 27 juillet, annonçant la suspension temporaire de la délivrance du visa allemand aux titulaires du nouveau passeport vietnamien à la couverture bleue-violette, au numéro de série commence par la lettre P.L’ambassade d’Allemagne a également recommandé aux titulaires du nouveau passeport de ne pas entrer en Allemagne pour le moment car ils pourraient se voir refuser le droit d’entrer sur le sol allemand.Actuellement, l’ambassade du Vietnam en Allemagne et les organes vietnamiens concernés travaillent activement avec les autorités allemandes pour rechercher le plus rapidement possible un traitement conjoint de ce problème. – VNA