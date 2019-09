Hanoi (VNA) - L’ambassade de Chine à Hanoi a organisé jeudi 26 septembre une réception en l’honneur de la 70e Fête nationale chinoise (premier octobre 1949 - 2019).

Lors de la réception en l’honneur de la 70e Fête nationale chinoise. Photo: VNA

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a retracé les réalisations du Parti communiste chinois, du gouvernement et du peuple chinois au cours des 70 dernières années.Il a souligné que la plus grande réalisation consiste à trouver une voie de développement adaptée aux conditions de la Chine, à définir le socialisme aux caractéristiques chinoises, à développer une culture socialiste à caractéristiques chinoises et à faire entrer le socialisme à caractéristiques chinoises dans une nouvelle ère.Le diplomate a souligné que la Chine et le Vietnam vont célébrer l’année prochaine le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les deux pays doivent mettre en œuvre pleinement les perceptions communes des hauts dirigeants des deux parties, continuer à renforcer l’amitié traditionnelle cultivée par les dirigeants prédécesseurs, s’en tenir à l’orientation principale dans l’amitié bilatérale, protéger fermement le développement sain et stable des relations bilatérales et promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam, a-t-il déclaré.Au nom du Parti communiste du Vietnam, de l’État et du peuple vietnamiens, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a félicité le Parti communiste chinois, l’État et le peuple chinois pour les grandes réalisations qu’ils ont accomplies au cours des sept dernières décennies.La fondation de la République populaire de Chine est un événement important dans l’histoire de la Chine, ouvrant la période de construction du socialisme dans le pays, a-t-il souligné.Vuong Dinh Huê a affirmé que le Parti communiste du Vietnam, l’État et le peuple vietnamiens chérissent et se souviennent toujours du soutien et de l’entraide entre les deux partis et les deux pays au cours de leurs respectives causes révolutionnaires de libération nationale.Il a souligné que le Vietnam souhaite toujours, de concert avec la Chine, promouvoir le développement stable, sain et durable des relations Vietnam-Chine, apportant ainsi des avantages concrets aux populations des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.Le dirigeant vietnamien a appelé les deux parties à bien appliquer les perceptions communes des dirigeants des deux partis, à bien contrôler les différends et à régler correctement les problèmes liés à la mer sur la base du respect des intérêts légitimes de chaque pays et conformément au droit international, à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux aspirations des peuples des deux pays, dans l’intérêt de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde.À cette occasion, l’ambassade de Chine a organisé une exposition de photos sur les réalisations du pays en matière de développement au cours des 70 dernières années et sur la coopération économique entre la Chine et le Vietnam. – VNA