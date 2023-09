New Delhi (VNA) – La Sarl Vinh Hiep et la marque de café L’amant Café ont signé un protocole d’accord sur la distribution de leurs produits avec un partenaire en Inde.

Le directeur de la Sarl Vinh Hiêp, Thai Nhu Hiêp (droite) et le directeur de Rayanssh Impex, Shanmeet Singh Wahan signent le protocole d’accord. Photo : VNA

Le protocole d’accord a été signé par son directeur Thai Nhu Hiêp et Shanmeet Singh Wahan, directeur de Rayanssh Impex, une société indienne spécialisée dans le commerce et la distribution de biens de consommation.La cérémonie de signature a eu lieu à l’occasion de la 5e Conférence mondiale du café (World Coffee Conference-WCC) à Bangalore, en Inde.L’événement marque un tournant dans le parcours visant à apporter le café vietnamien à des amis internationaux, en particulier dans un pays de plus de 1,4 milliard d’habitants.Il s’agit d’une étape importante puisque les clients peuvent désormais déguster du café de spécialité du Vietnam directement en Inde, un pays célèbre pour son café.L’amant Café est la première marque au Vietnam à être certifiée conforme aux normes de culture biologique du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) et de l’UE. Elle a coopéré avec plus de 10.000 agriculteurs du plateau basaltique fertile, où le climat et le sol sont adaptés à la culture du café Robusta de spécialité.Lors de la 5e Conférence mondiale du café, un stand du café vietnamien a été inauguré le 25 septembre, présentant de nombreuses grandes marques de café du Vietnam telles que Trung Nguyên Group, L’amant Café, Olympics, Van Tho...Identifiant l'Inde comme un marché important pour le café, en particulier pour le café transformé, l’Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA) et de nombreuses entreprises vietnamiennes comptent renforcer leurs activités de promotion du commerce et tisser des liens avec des réseaux de distribution en Inde. – VNA