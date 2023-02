Lam Dong (VNA) – La police du district de Dam Rong de la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) a arrêté le 19 février Dang Thi Viet Hoai pour des actes de commerce et de détention illégaux d’un grand nombre d’animaux sauvages.

Dang Thi Viet Hoai est arrêtée pour des actes de commerce et de détention illégaux d’un grand nombre d’animaux sauvages. Photo : VNA

Après avoir fouillé sa maison, la police a découvert 70 animaux sauvages en captivité, dont 26 civettes, trois serpents, 37 rats des bambous. De plus, dans ses entrepôts frigorifiques, Dang Thi Viet Hoai stockait de la viande d’écureuil, de sanglier et de poulets sauvages et trois civettes mortes.

Dang Thi Viet Hoai, née en 1980 et domiciliée dans la commune de Lieng S’Rong, district de Dam Rong, a reconnu avoir acheté lesdits animaux sauvages à différents chasseurs pour les revendre avec profit. L’enquête sur l’affaire se poursuit. –VNA