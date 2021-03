L'accusé Vu Tien Chi. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - Le Tribunal populaire de la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) a prononcé en première instance, mardi 30 mars, une peine de dix ans de prison contre un homme domicilé dans la ville de Bao Loc pour avoir véhiculé une propagande sur Internet contre l’État.

Vu Tien Chi, âgé de 55 ans, a été condamné pour avoir fabriqué, stocké, distribué et diffusé des informations, des documents et des objets contre l'État vietnamien, conformément à l'article 117 du Code pénal.

En 2018, il a utilisé ses comptes personnels sur des réseaux sociaux pour publier et partager 338 articles et 181 vidéo-clips de nature à défigurer les vérités, à diffamer l’administration du people, les dirigeants du Parti et de l'État.

Il a également contacté une autre personne pour rassembler et inciter des personnes ayant des opinions similaires à créer une «Assemblée nationale autoproclamée» dans le but de créer une organisation politique opposée à l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam.

Le 23 juin 2020, Vu Tien Chi a été arrêté et détenu par la police avec de nombreux objets tels que téléphones, ordinateurs, appareils électroniques au service de "livestream" ...

Lors du procès, Vu Tien Chi a été condamné à 10 ans de prison ferme et trois ans de placement sous surveillance. -VNA