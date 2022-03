Cérémonie d'ouverture du Festival des fleurs de Da Lat 2019. Photo: qdnd.vn

Lam Dong (VNA) - Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) a annoncé le 8 mars avoir demandé l'autorisation du Comité populaire provincial pour l'organisation du 9e Festival des fleurs de Da Lat en fin d'année.

Organisé tous les deux ans depuis 2003, ce festival est un événement culturel et touristique national et international pour honorer la beauté des fleurs et des floriculteurs de Da Lat, pour promouvoir le tourisme et le commerce, et pour appeler à la coopération et aux investissements dans la province de Lam Dong.

L'édition 2021 avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Tous les fonds pour l'organisation du Festival des fleurs de Da Lat 2021 avaient été versés au programme “Sóng và máy tính cho em” (Ondes et ordinateurs pour les enfants) pour soutenir les études à distance d'élèves et d'étudiants en situation difficile. -VNA