Hanoi (VNA) - L’agence indonésienne Antara News a annoncé le 13 décembre que l'Allemagne avait, via la Banque allemande de développement (KfW), financé à hauteur de 25 millions d'euros (28,4 millions de dollars) la reconstruction des infrastructures dans les provinces du Sulawesi central et du Nusa Tenggara Ouest (Indonésie), des zones durement touchées par les séismes et les tsunamis.

La subvention sera gérée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec le Plan de développement national (Bappenas), l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (BNPB) et les autorités de ces localités. L'ambassadeur d'Allemagne en Indonésie, auprès de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et au Timor-Leste, Peter Schagger a souligné que cet important projet représentait une forme de solidarité entre les deux pays.

En août, l'île de Lombok, dans la province de Nusa Tenggara Ouest, a subi un séisme de magnitude 7, faisant 564 morts, 400 000 sans abri et plus de 70 000 maisons endommagées. Un mois plus tard, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 a frappé la ville de Palu et ses environs, dans la province de Sulawesi central, faisant plus de 2 000 morts et plus de 173 000 sans abri. La catastrophe a également endommagé 68 000 maisons, 176 établissements de santé, dont deux grands hôpitaux, et plus de 1 500 écoles.

Le directeur du PNUD pour l’Indonésie, Sunghe Bahuet, a hautement apprécié le soutien financier du gouvernement allemand, affirmant que ce fonds contribuerait à la reconstruction des infrastructures et à l’aide apportée aux populations des zones touchées par les catastrophes pour les aider à se stabiliser, tout en renforçant la capacité de faire face aux futurs chocs "catastrophiques".

Le gouvernement indonésien prépare actuellement un plan directeur et un plan d'action pour la réforme visant à guider la mise en œuvre de projets d'infrastructure dans les provinces de Sulawesi central et de Nusa Tenggara Ouest. Avec d'autres organismes des Nations Unies, le PNUD a mis en œuvre des programmes de secours en cas de catastrophe pour appuyer les efforts de relèvement après les catastrophes en 2018, grâce à un certain nombre d’investissements provenant du PNUD et du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) des Nations Unies. -VNA