Hanoi (VNA) – Avec comme fil conducteur de transformer des ails noirs en des aliments nutritifs pour la santé et une exportation à l’échelle mondiale, le produit alimentaire d’ail Kim Cuong Dong A s’affirme graduellement dans la filière des produits biothérapeutiques du Vietnam. L’usine Kim Cương Đông A est considérée comme la première d’ail noir satisfaisant aux normes GMP du Vietnam.

Photo: VNP



L’ail noir vietnamien en quête de technologies appropriées

L’usine d’ail noir Kim Cương Đông A fonctionne à pleine capacité en cette époque de l’été qui est le plus fort de la récolte d’ail, pour manufacturer chaque jour de 2,5 tonnes de matière première. Le personnel travaille d’arrache-pied pour une productivité optimale.

L’usine d’ail noir, d’une superficie de 1,5 ha, est entrée en fonctionnement en 2016 dans le district de Quê Vo, province de Bac Ninh (Nord). Elle dispose de 16 boîtes de fermentation totalisant une capacité annuelle de 600 tonnes. Elle a établi le record de la plus grande usine d’ail noir aux technologies japonaises au Vietnam.

La prestigieuse marque commerciale de l’usine est le fruit des efforts du personnel pour trouver les technologies japonaises les plus appropriées à son activité.



L’usine d’ail noir Kim Cương Đông A fonctionne à pleine capacité en cette époque de l’été qui est le plus fort de la récolte d’ail, pour manufacturer chaque jour de 2,5 tonnes de matière première. Le personnel travaille d’arrache-pied pour une productivité optimale.

L’usine d’ail noir, d’une superficie de 1,5 ha, est entrée en fonctionnement en 2016 dans le district de Quê Vo, province de Bac Ninh (Nord). Elle dispose de 16 boîtes de fermentation totalisant une capacité annuelle de 600 tonnes. Elle a établi le record de la plus grande usine d’ail noir aux technologies japonaises au Vietnam.

Photo: VNP



La prestigieuse marque commerciale de l’usine est le fruit des efforts du personnel pour trouver les technologies japonaises les plus appropriées à son activité.

« Dong A a l’ambition de faire de l’ail noir un aliment populaire des Vietnamiens, tout en s’orientant vers une production respectueuse de l’environnement, et la protection de la santé. Constatant l’aspiration acharnée de la partie vietnamienne, la société Nagamine a accepté de nous accorder des technologies de fermentation traditionnelle d’ail frais», a-t-elle confié.

Après une longue période de fabrication à titre d’essai, l’ail noir Kim Cương Đông A, d’une couleur noire vivante représentant la longévité, l’endurance, d’un goût agréable et bénéfique à la santé humaine, a été lancé sur le marché domestique. En sept ans, il est devenu un mets habituel des Vietnamiens et le Vietkings (association de records du Vietnam) a remis en août 2020 à l’usine Kim Cương Đông A le certificat Record Vietnam la reconnaissant comme l’usine d’ail noir aux technologies japonaises la plus grande du Vietnam.

Ail noir Kim Cương Đông A, produit bio du Vietnam

De bonne qualité, l’ail noir Kim Cương Đông A a été certifié par Intertek, une organisation allemande renommée dans le domaine GS (marques de qualité). La marque de qualité GS signifie "testé pour la sécurité".

Photo: VNP

«L’actuelle coopération entre la société Nagamine et la SARL pharmaceutique Dong A est fructueuse et toutes deux souhaitent voir de plus en plus de consommateurs d’ail noir», a confié Nagamine Kazuyki, directeur général de Nagamine.

La confiance et la coopération entre la société Nagamine et la SARL pharmaceutique Dong A s’affirment par la qualité de l’ail noir Kim Cuong Dong A et la quantité fournie au marché qui atteint chaque année 300 tonnes au moins. Les entrepôts GSP de la SARL pharmaceutique Dong A sont considérés comme les meilleurs du Vietnam. Des milliers de tonnes d’ail y sont conservées à une température stable allant de -3 à 0°c, sans aucun conservateur.

La qualité du produit d’ail noir a été crédité par l’organisation américaine FDA, l’Intertek, le département de sécurité alimentaire du Vietnam …. et d’autres organisations d’expertise.

Afin de familiariser les consommateurs aux produits, l’usine organise des visites de l’usine qui permettent de se renseigner sur tout le processus de production aux technologies japonaises, d’acquérir des connaissances sur les bienfaits de l’ail noir sur la santé. L’usine exporte vers la République de Corée, l’Australie, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, les Etats-Unis…

«La SARL Dong A compte figurer en 2025 parmi les dix sociétés de produits de santé les plus importantes du Vietnam. Nous avons une ferme confiance en l’ail noir Kim Cương Đông Nam Á qui est une fierté des Vietnamiens, apporte des valeurs positives à la communauté, et est bénéfique à la santé de chacun», a dit Le Minh Nguyêt, directrice de la SARL pharmaceutique Dông A. – VNP/VNA