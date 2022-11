Lai Chau (VNA) - Déjà pourvue de paysages majestueux, la province de Lai Châu attire les touristes grâce à la diversité culturelle de ses vingt communautés ethniques. Le comité populaire provincial a d’ailleurs promulgué un plan sur la préservation et la valorisation de l’identité culturelle des ethnies liées au développement touristique, pour la période 2021-2025, avec des orientations pour 2030.

Consciente que les traditions culturelles de chaque communauté ethnique sont une ressource importante pour développer le tourisme et donc l’économie locale, la province de Lai Châu a décidé de miser sur ces traditions, comme l’indique Trân Quang Khang, directeur adjoint du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Un coin de Lai Châu vu d’en haut. Photo : Ngoc Anh/VOV5

«Nous nous sommes fixé pour objectif de créer, entre 2021 et 2025, cinq villages de tourisme communautaire représentatifs de la culture de cinq ethnies: le village de Vàng Pheo, pour les Thai, le village de Sin Suôi Hô, pour les Mông, le village de Si Thâu Chai, pour les Dao, le village de Tham, pour les Lu et le village de San Thàng, pour les Giay. Nous ferons en sorte qu’en 2025, le village de Sin Suôi Hô puisse être reconnu comme étant un village de tourisme communautaire représentatif de l’ASEAN», annonce-t-il.



La province de Lai Châu se targue de compter cinq entités classées au patrimoine culturel immatériel national, à savoir l’art du xoè et le tir à la corde des Thai, la fête Tu Cai des Dao, la fête Gâu Tào des Mông et le tissage de brocatelles des Lu. Le xoè des Thai a même dépassé les frontières nationales pour figurer sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Mais il y a bien d’autres traditions culturelles à découvrir dans cette province, comme nous le révèle Mai Hông Sim, vice-présidente du comité populaire du district de Phong Thô.

Habitants et touristes autour d’un feu de camp au village de Vàng Pheo. Photo : Ngoc ANh/VOV5

«À Muong So, qui est une commune de notre district, les Thai célèbrent chaque année, au 15e jour du deuxième mois lunaire, Mademoiselle Han, qui était une figure guerrière de leur histoire. La fête qui lui est dédiée propose des jeux populaires très intéressants pour les touristes. Au 10e jour du troisième mois lunaire, les Thai organisent une autre fête appelée Then Kin Pang ou fête de l’arrosage. Les touristes sont invités à assister à des représentations artistiques, à participer à des jeux populaires et à des danses collectives», dit-elle.

Autres attractions de Lai Châu: ses produits issus d’artisanats traditionnels tels que le tissage, la broderie, la vannerie et la forge… et sa gastronomie. Des poissons cuits dans de la cendre et du riz pourpre gluant cuit à la vapeur de Lai Châu ont été inscrits dans le livre vietnamien des records, alors que les noix de Sin Hô et l’alcool de maïs de Sùng Phài ont été sélectionnés parmi les 100 meilleures spécialités vietnamiennes qui méritent d’être achetées pour souvenir. De toutes les communautés ethniques de Lai Châu, les Thai sont les plus fiers de leur savoir-faire culinaire, comme en témoigne Lo Thi Nhung, propriétaire de l’auberge Tâm Nhung, au village de tourisme communautaire de Vàng Pheo.

Une des spécialités de Lai Chau. Photo : poliva.vn



«La gastronomie Thai est très diversifiée. Nous avons des poissons cuits dans de la cendre, de la mousse grillée, des poissons grillés avec un assaisonnement typique de la région du Nord-Ouest. Nous avons également des danses originales et une façon particulière de se laver les cheveux, que nous sommes prêts à faire découvrir aux touristes. Pour nous les Thai, se laver les cheveux au jour du réveillon est un rite qui vise à s’attirer chance et santé», fait-elle savoir.





En plus de promouvoir ses produits touristiques, la province de Lai Châu s’emploie à moderniser ses infrastructures et à créer des circuits supplémentaires, tout en proposant des offres intéressantes aux investisseurs et aux voyagistes, comme l’indique Tông Thanh Hai, vice-président permanent du comité populaire provincial.

“Nous avons demandé au gouvernement de nous autoriser à construire un aéroport. D’autres projets ont déjà été approuvés, dont le plus ambitieux est le jardin d’Éden dans le district de Tam Duong, qui s’étendra sur 100 hectares et qui comprendra, entre autres, une station de ski en plein air. Mais nous avons également des projets touristiques de cascade, de source thermique, d’hippodrome et de terrain de golf», précise-t-il.



Le développement des infrastructures, l’organisation de classes pour transmettre les savoir-faire traditionnels, la reconstitution et la préservation des fêtes typiques des minorités ethniques sont les principales mesures prises par Lai Châu pour concilier préservation du patrimoine et expansion touristique. Cette province est en passe de devenir une destination incontournable sur la carte touristique vietnamienne. - VOV/VNA