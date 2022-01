Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'"agriculture écologique", la "ruralité moderne" et les "agriculteurs intelligents" sont les trois piliers qui aideront l'agriculture à continuer d'être un base solide de l'économie en 2022 et les années suivantes.



L'année 2021 continue d'être une année difficile pour le secteur agricole, car le "cataclysme" du COVID-19 a perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, le secteur de l’agriculture a encore fait un miracle avec un excédent commercial et un record des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de plus de 48,6 milliards de dollars, dépassant de loin l'objectif de 42 milliards de dollars fixé par le gouvernement.



En 2021, la production alimentaire a atteint près de 44 millions de tonnes, répondant à la fois aux besoins de 100 millions de personnes dans le pays et à l'exportation. L'agriculture s’affirme toujours son rôle de "soutien" de l'économie même en difficulté sans précédent.



Depuis la quatrième vague de l’épidémie éclatée à partir de fin avril 2021, les difficultés continuaient d'encercler 63 villes et provinces. La distanciation sociale a causé l’arrêt temporaire de plusieurs chaînes de consommation. Les missions du ministère de l’Agriculture et du Développement au Nord et au Sud ont été rapidement mis en place, soutenant la consommation et la circulation des produits agricoles locaux.



Phung Duc Tien, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré qu'en plus de bien profiter des accords commerciaux entre le Vietnam et d'autres pays du monde, le secteur de l’agriculture s'est focalisé à promouvoir fortement la transformation numérique, la considérant comme une solution révolutionnaire pour créer un nouveau moteur de croissance et de développement.

L'agrculture accélère la transformation numérique. Photo: nongnghiep.vn



Malgré de nombreuses réalisations, le ministre Le Minh Hoan a reconnu que le secteur de l’agriculture était toujours confronté à de nombreux problèmes, dont la pénurie d'informations sur les marchés. Par conséquent, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis en place le Forum de connexion des produits agricoles 970, permettant de collecter progressivement les informations sur la production et la consommation afin de s’orienter vers une agriculture transparente dans la production et l’information sur le marché au service de la consommation intérieure et des exportations en 2022.

Avec une orientation à long terme, le ministère finalise le projet de stratégie pour l’agriculture et le développement rural durable pour la période 2021-2030, vision pour 2050, autour de trois piliers : "agriculture écologique", "ruralité moderne" et "agriculteurs intelligents".

"Il faut intégrer plusieurs valeurs dans les produits, considérer l'agriculture non pas comme une technique ou une production, ni même comme un secteur économique, mais comme une industrie composant de l'économie, de la culture et de la société", a analysé Le Minh Hoan.



En 2022, les exportations continueront d'être un "point lumineux" pour promouvoir la croissance économique, notamment les exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques.



La directrice générale de l'Office général des statistiques, Nguyen Thi Huong, a estimé que l’objectif de croissance du PIB de 6 à 6,5 % en 2022 serait réalisable grâce à une bonne préparation en matière de matériaux au service de la production et de l'exportation, et que cette année, l'agriculture mettra en avant de nombreux atouts. -VNA