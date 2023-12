Le Thi Thu Thuy, directrice générale mondiale de VinFast, et le directeur général de la DFC, Scott Nathan, lors de la signature de la lettre d'intention. Photo : VinFast

Hanoï (VNA) - L’Agence américaine de financement pour le développement international (DFC) a signé une lettre d'intention visant à financer 500 millions de dollars à VinFast Auto (Nasdaq: VFS) dans le cadre de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), afin de promouvoir le développement des transports électrifiés.

Cet événement a constitué une illustration de l'engagement des deux parties en faveur du développement des transports durables, tout en contribuant activement au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Pour bénéficier de ce financement, VinFast sera soumis à une évaluation complète basée sur plusieurs critères, parmi lesquels figurent notamment la solidité économique et financière de l'entreprise vietnamienne, sa conformité aux exigences de la DFC et aux réglementations locales en matière d'impacts environnementaux et sociaux, ainsi que le respect des exigences légales et réglementaires, entre autres.

Par ailleurs, la DFC reconnaît les efforts exceptionnels de VinFast dans le domaine de la production de véhicules électriques, de la production de batteries lithium-ion et du développement d'infrastructures de stations de recharge à l'échelle nationale...

Le Thi Thu Thuy, directrice générale mondiale de VinFast, a exprimé sa fierté de rejoindre la DFC pour contribuer à l'avenir des transports durables. Le financement de la DFC sera un tremplin solide pour permettre à VinFast de progresser rapidement dans son expansion mondiale et vers un avenir plus vert pour tous.

La DFC est une agence du gouvernement américain chargée de promouvoir les investissements privés dans les pays en développement, en mettant l'accent sur le développement positif, la protection de l'environnement et de la société, les droits de l'homme et la garantie des droits des travailleurs.

Auparavant, la DFC avait annoncé un investissement de 737 millions de dollars au Vietnam, ce qui représente le plus grand investissement en capital sur le marché de l'Asie du Sud-Est. - VNA