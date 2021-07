Hanoi (VNA) – Les entreprises vietnamiennes disposent encore d’une large marge de manœuvre pour exporter vers le marché africain, a-t-on appris d’un webinaire sur la promotion du commerce Vietnam-Afrique organisé le 21 juillet par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade).

L’Afrique a importé pour 596,1 millions de dollars de riz du Vietnam en 2020. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, Lê Hoàng Tài, chef adjoint de l’agence, a déclaré que le Vietnam avait établi des relations commerciales avec les 54 pays africains couvrant quelque 1,3 milliard de personnes.Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Afrique a connu une croissance positive au cours de l’année écoulée, atteignant 6,7 milliards de dollars en 2020, a-t-il ajouté.Nguyên Minh Phuong, du Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam avait enregistré principalement un excédent commercial sur ce marché régional.Elle a noté que l’Afrique du Sud est le principal marché d’exportation du Vietnam avec un chiffre d’affaires de 681 millions de dollars l’an dernier, suivie par l’Égypte, le Ghana et la Côte d’Ivoire.Abondant dans le même sens, Cao Minh Tu, du même département, a souligné que les produits agricoles étaient la priorité absolue pour le commerce bilatéral, l’Afrique ayant importé pour 596,1 millions de dollars de riz du Vietnam en 2020.Les poissons d’eau douce, les vêtements, les chaussures, les équipements médicaux, les scooters, les pièces détachées, les générateurs et les pompes à eau sont ceux qui peuvent être exportés avec succès vers l’Afrique, a-t-il ajouté.Les experts présents à l’événement ont salué les opportunités pour les entreprises vietnamiennes sur le marché, mais ont également mis en garde contre les fraudes transactionnelles. – VNA