Cérémonie de signature de la convention. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le groupe Electricité du Vietnam (EVN) et l'Agence française de développement (AFD) ont signé lundi 28 mars un prêt concessionnel non souverain de 80 millions d'euros visant à financer un projet de renforcement du réseau électrique du Sud.

Ce projet de renforcement du réseau de la compagnie générale d'Électricité du Sud (EVNSPC - EVN Southern Power Corporation) comprend 33 sous-projets réalisés dans les provinces de Ben Tre, An Giang, Binh Thuan, Long An, Soc Trang, Tra Vinh, Ca Mau, Binh Phuoc, Dong Nai, Dong Thap, Bac Lieu, Kien Giang et la ville de Can Tho. D'un coût total de plus de 4.487 milliards de dôngs (195 millions de dollars), ces sous-projets seront mis en œuvre de 2022 à 2024.

Lors de la cérémonie de signature, le directeur de l’AFD au Vietnam, Hervé Conan, a affirmé que ce projet aiderait EVN et le Vietnam à atteindre les objectifs de transition énergétique vers une économie bas carbone et durable, mais aussi à mettre en œuvre l'Accord de Paris sur le climat.

Il a assuré que l’AFD soutiendrait EVN dans le renforcement du réseau électrique et des infrastructures pour qu'ils soient plus intelligents, plus flexibles et plus modernes.

De son côté, Duong Quang Thanh, président du conseil d'administration d'EVN, a indiqué que ce prêt concessionnel de l’AFD visait à renforcer le réseau électrique du Sud, contribuant à la transition énergétique vers une économie bas carbone au Vietnam.

EVN apprécie hautement le soutien de l'AFD au cours de ces deux dernières décennies, notamment par le biais de prêts concessionnels non souverains et de nombreuses assistances techniques précieuses, a-t-il dit.

Photo d'illustration: VNA



Depuis les années 2000, EVN et l'AFD ont coopéré par le biais de prêts souverains et non souverains. À ce jour, le montant total des prêts non souverains engagés par l’AFD en faveur d'EVN est estimé à environ 350 millions d'euros. -VNA