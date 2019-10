Le vice-directeur général de l' EVN Nguyen Xuan Nam (gauche) et Rémi Genevey, responsable de l'AFD signent le contrat de crédit pour le projet de la centrale solaire Se San 4, dans la province de Gia Lai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Groupe Electricité du Vietnam (EVN) et l'Agence française de développement ( AFD) ont signé mercredi à Hanoï un contrat de crédit pour le projet de la centrale solaire Se San 4, d’une capacité de 49 MWp dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre).

Il s'agit d'un prêt non garanti par le gouvernement de 24,2 millions d'euros pour le projet de la centrale solaire Se San 4, construit sur le terrain de la centrale hydroélectrique de Se San 4 dans la province de Gia Lai. En particulier, l’AFD sponsorise la totalité de la valeur du contrat sous forme d'EPC (conception-fourniture-assemblage) de ce projet.

En outre, l’AFD s’est engagée à financer sous forme d’un prêt non garanti pour le projet d’expansion de la centrale hydroélectrique d’Yaly, le projet d’investissement visant à construire des réseaux de distribution d’énergie dans certaines régions du Sud. L'AFD envisage également de poursuivre le financement du projet d'expansion de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh.

L'AFD est une institution financière internationale à but non lucratif appartenant au gouvernement français. Elle est spécialisée dans l'octroi de prêts et de subventions aux organisations et entreprises d'État répondant aux principaux critères de réduction des émissions et de lutte contre le changement climatique.

Jusqu'à présent, l'AFD est le premier et le seul sponsor à fournir des prêts non garantis par le gouvernement à EVN pour la mise en œuvre de projets énergétiques. Le premier prêt non garanti par le gouvernement de l'AFD est réservé au projet de la centrale hydroélectrique de Huoi Quang (provinces de Lai Chau et Son La), d'une valeur de 100 millions de dollars, qui avait été signé en 2010. -VNA