Hanoi (VNA) - L’AFD accompagne toujours le Vietnam dans ses projets de développement et de transition énergétique, affirmé Philippe Orliange, le directeur exécutif de l’Agence française de développement (AFD), dans le cadre de sa visite au Vietnam les 12 et 13 mai.

M. Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, président de la Commission centrale de l'économie du Parti (droite) reçoit le 12 mai M. Philippe Orliange, directeur exécutif de l'AFD) et M. Marc Vanheukelen, ambassadeur de l'Union européenne pour la diplomatie climatique. Photo : VNA

L’objectif était de clarifier les modalités de l’accompagnement, par la France, du Vietnam pour les engagements pris lors de la COP26 tenue à Glasgow, en Écosse, en 2021.

«Ces perspectives sont crédibles parce que la coopération entre l'AFD et le Vietnam, qui a presque 30 ans, a permis de tisser avec les institutions vietnamiennes et les entreprises publiques, des liens de confiance. L'AFD a diversifié ses partenaires, au Vietnam. Au début, l'AFD finançait l'État vietnamien. Aujourd'hui, elle finance des provinces vietnamiennes et les entreprises publiques et privées. Elle travaille aussi avec des banques publiques comme la BIDV», a expliqué Philippe Orliange.

Selon lui, l’administration du président français Emmanuel Macron devrait demander à l’Assemblée nationale de voter une loi sur le développement, la solidarité et la lutte contre les inégalités dans le monde. Ainsi, la France va renforcer sa coopération avec les pays à revenu intermédiaire, dont le Vietnam, autour de trois axes majeurs: la protection des biens communs mondiaux, le développement économique synchrone et la résistance au changement climatique. La loi contribuera à créer un cadre juridique solide pour les opérations de l’AFD au Vietnam dans les années à venir.- VOV/VNA