L'aéroport international de Van Don. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) -L'aéroport international de Van Don dans la province de Quang Ninh (Nord-Est) a récemment reçu son accréditation sanitaire aéroportuaire (AHA) délivrée par le Conseil international des aéroports (ACI) pour l'application des mesures de sécurité et de prévention contre la pandémie de COVID-19.

L'aéroport international de Van Don est le sixième aéroport du Vietnam à obtenir la certification AHA (après les aéroports internationaux de Noi Bai, Tan Son Nhat, Da Nang, Cam Ranh, Phu Quoc) approuvée par l'ACI.

Le programme AHA permet aux aérogares de démontrer aux passagers, au personnel, aux organismes de réglementation et aux gouvernements qu'ils accordent la priorité absolue à la santé et à la sécurité spécifique dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Pour recevoir le certificat, un aéroport doit subir une évaluation stricte des mesures de santé et de sécurité, y compris les procédures de nettoyage et de désinfection, la distanciation, la protection du personnel, la disposition physique, la communication et les installations pour les passagers.

Auparavant, les vols commerciaux de l'aéroport international de Van Don ont été officiellement rouvertes le 27 octobre, en commençant par les vols vers Ho Chi Minh-Ville, à la suite d'une suspension temporaire en raison de COVID-19.-VNA