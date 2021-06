Design inspiré de la fleur de lotus de l’aéroport international de Long Thành. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Transports Nguyen Van The a demandé d'achever la construction et l'installation des équipements de l'aéroport de Long Thanh avant le 31 mars 2025.

Cet aéroport sera mis en service à titre expérimental au 2e trimestre de 2025. Son opération officielle pour la première phase est prévue au 4e trimestre de 2025

Les agences et unités concernées doivent collaborer étroitement avec la province de Dong Nai pour élaborer un calendrier de réalisation, avec pour objectif d'achever cette année la libération des terrains au service du projet, a déclaré le ministre Nguyen Van The.

Il a également demandé à la compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), à la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), à l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, au Département de gestion de la construction et de la qualité des ouvrages de transport de préparer des rapports sur la mise en œuvre du projet en clarifiant les difficultés et en donnant des propositions et recommandations.

A ce jour, l’ACV a achevé le déminage de plus de 25 % de la superficie totale du projet pour la première phase et a construit plus de 1.750 m de clôtures. Elle devrait terminer la construction de 8.668 m de clôtures en septembre et le déminage en décembre 2021.

L’ACV a choisi la société sud-coréenne Heerim Architects & Planners Co., Ltd pour la conception des terminaux de l’aéroport et les travaux seront lancés en février 2022. -VNA