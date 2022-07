L'agrandissement du terminal pour que l'aéroport de Con Dao puisse desservir 2 millions de passagers par an. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Transports Lê Anh Tuân vient de signer un document demandant aux unités concernées d'accélérer des travaux concernant la planification de l'aéroport de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), dans le but de porter sa capacité annuelle à deux millions de passagers.

Le ministère des Transports a demandé à l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AACV) d'assumer la responsabilité principale et de coordonner avec la Société des aéroports du Vietnam (ACV), la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) et le Comité de gestion du projet Thang Long pour mettre en œuvre de manière synchrone des travaux tels que aérogares, aires de trafic, installations de gestion des vols et dépôts pétroliers, etc.

En outre, ces unités devraient travailler activement avec les localités et les organes concernés pour parvenir à un consensus sur les horaires d'ouverture et de fermeture de l'aéroport afin de ne pas affecter les activités touristiques locales; examiner d'autres travaux de service pour assurer la demande d'exploitation à l'aéroport de Con Dao; mettre en œuvre prochainement la sélection des investisseurs conformément à la loi.

Selon la planification récemment approuvée par le ministère des Transports, l'aéroport de Con Dao sera capable de desservir d'ici 2030 deux million de passagers et de traiter 44.000 tonnes de fret par an. -VNA