Hanoi (VNA) – "60 ans de la coopération francophone de l’Académie diplomatique du Vietnam" tel est l’intitulé du colloque qui s’est tenu le 15 novembre 2019 à Hanoi. L’occasion pour poser un regard rétrospectif et se tourner vers l’avenir de la francophonie de l’ADV.

Vue générale du colloque "60 ans de la coopération francophone de l’Académie diplomatique du Vietnam", le 15 novembre à Hanoi. Photo: CVN



"En cette année 2019, l’Académie diplomatique du Vietnam (ADV) fête son 60e anniversaire et recevra la Médaille de l’Indépendance de premier ordre. Durant ces 60 années d’existence, l’enseignement et la recherche du et en français, ainsi que la coopération francophone, ont participé à l’édification de l’ADV dès les premiers jours. Ces derniers se sont développés et renforcés, contribuant ainsi à la mission du ministère des Affaires étrangère de promouvoir la coopération avec les pays francophones", a apprécié en ouverture Nguyên Vu Tung, président de l’ADV.

D’après lui, l’enseignement du et en français a fait de l’ADV un pôle francophone d’excellence au Vietnam. Cela est dû en grande partie au travail tenace des enseignants, chercheurs et étudiants de l’ADV, à travers les organes et programmes tels que la Faculté de Français, le Centre de formation d’interprète et traducteur CFIT, la Chaire Senghor de la Francophonie à Hanoi, le Master délocalisé "Francophonie et Relations internationales" de l’Université Jean Moulin Lyon 3 à l’ADV...



Pour sa part, l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a affirmé que les fondateurs de l’ADV "ont eu raison d’inscrire la langue française et la coopération francophone au programme de l’ADV" et que "ce choix est justifié aujourd’hui". À cette occasion, le chef du corps diplomatique français au Vietnam a confirmé la position de la France à la place du français dans les organisations internationales et au Vietnam. S’adressant aux étudiants francophones de l’ADV, il a affirmé que la maitrise du français est et restera "un plus", quelles que soient les fonctions qu’ils seront amenés à occuper.



Pôle francophone d’excellence

"En célébrant les 60 ans de l’ADV, la Faculté de Français organise cette rencontre pour premièrement rendre hommage à plusieurs générations d’enseignants, mais aussi resserrer les liens entre anciens étudiants et bénéficiaires des programmes de formation qui ont fait de l’ADV un pôle francophone d’excellence au Vietnam", a insisté Dô Duc Thành, directeur général de l’ADV.



Selon le resonsable, le cursus universitaire "le français des relations internationales" dispensé par la section française, devenue par la suite la Faculté de français, a contribué à former dès les années 1970, des diplomates avérés ayant une parfaite maitrise de la langue. Parmi les grands exemples, il y a les ambassadeurs Lê Kinh Tài, Dương Văn Quảng, Nguyễn Quang Chiến, Lê Hồng Phấn, Trần Xuân Thủy... Mais aussi les vice-ministres, présidents de l’ADV, directeurs généraux au MAE... interprètes de renom, connus du monde francophone au Vietnam.



Dans les années 1990, l’Institut des relations internationales, ancienne appellation de l’ADV, était connue pour ses interprétations et traductions lors des événements importants d’un Vietnam d’ouverture et d’intégration internationale, en particulier le VIIe Sommet de la Francophonie.



C’est ainsi que de nombreux programmes se sont multipliés tels que la formation de l’interprétariat (le Centre de formation d’interprètes et de traducteurs - CFIT, en partenariat avec l’ESIT de Paris), le programme national "Le français pour les diplomates et fonctionnaires vietnamiens" (projet avec l’OIF), le master "Francophonie et relations internationales" (avec Lyon 3).



Ces initiatives nationales et internationales sont le fruit d’une coopération de longue date avec des partenaires universitaires au Vietnam mais aussi avec les pays francophones, les Bureaux régionaux de l’OIF, de l’AUF, le RICSF (Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie), les ambassades francophones...



Au-delà des retrouvailles, ce colloque porte un regard rétrospectif et amène à une réflexion sur l’avenir de la francophonie de l’ADV. À cette occasion, les étudiants ont eu la possibilité de débattre et d’échanger avec les ambassadeurs, représentants des générations ainées, ainsi que des partenaires de l’ADV.



"Ces débats contribueront à tirer les leçons pour nous permettre de relever les défis actuels, de valoriser le passé et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans la recherche. Ainsi, cela nous permet de préserver le rôle d’ avant-garde de l’ADV et du Vietnam dans le développement de la francophonie dans la région", a conclu Dô Duc Thành. – CVN/VNA