Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a déclaré à la secrétaire d’Etat au Département britannique des affaires et du commerce Kemi Badenoch que l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) profitera aux membres du pacte.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên. Photo: VNA

La participation du Royaume-Uni au CPTPP apportera de merveilleuses opportunités de commerce et d’investissement à chaque membre du CPTPP, tout en affirmant que l’accord est un modèle de coopération économique régionale au 21e siècle, a déclaré un responsable vietnamien, a-t-il indiqué le 23 février lors de leur entretien téléphonique.

Nguyên Hông Diên a souligné que le Vietnam poursuivra sa coordination avec les autres membres du CPTPP pour conclure aussi rapidement possible les négociations sur l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP.

Pour sa part, Kemi Badenoch a déclaré que rejoindre le CPTPP est l’une de ses principales priorités en tant que secrétaire d’État au Département britannique des affaires et du commerce, et a remercié le Vietnam pour sa coopération et son soutien au processus.

L’organisation par le Vietnam du prochain cycle de pourparlers à Phu Quôc à la fin de ce mois-ci contribuera à accélérer le processus, en particulier dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, a-t-elle noté.

La secrétaire d’Etat a exprimé l’espoir que les membres du CPTPP et le Royaume-Uni pourront résoudre les questions en suspens dans le cadre de leur prochaine rencontre à Phu Quôc pour conclure les négociations de principe.

Après quatre rounds de négociations tenus en ligne en 2022, le prochain round est prévu le 27 février à Phu Quôc, dans la province méridionale de Kien Giang. – VNA