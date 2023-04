Hanoi (VNA) – Avec un faible taux d’utilisation des cartes de crédit et une augmentation progressive de la demande des consommateurs, le domaine de l’achat immédiat et du paiement ultérieur (BNPL) au Vietnam a un fort potentiel de croissance, ce qui attire un grand nombre d’entreprises à participer, selon le site Internet Vietnam-Briefing.

Dans le contexte d’une économie mondiale fortement numérisée, le service du BNPL deviendra de plus en plus populaire partout, y compris au Vietnam.



Vietnam-Briefing a cité des données de l’Office général des statistiques, selon lesquelles le total des ventes au détail de biens de consommation et de services au Vietnam en 2022 a augmenté de 19,8 % par rapport à 2021. Cependant, la plupart de ces ventes ne peuvent pas être payées à crédit.



Le taux de Vietnamiens possédant des cartes de crédit est relativement faible - seulement environ 5 à 6 % de la population. Ces données montrent de nombreux potentiels pour augmenter le nombre d’utilisateurs de cartes de crédit et développer les services BNPL plus largement. De plus, la classe moyenne vietnamienne est en croissance et la demande des consommateurs augmente également. Et pour saisir cet élan, de nombreuses entreprises fintech déploient une gamme de services BNPL.



Le service est très populaire dans le monde entier, en particulier auprès des jeunes qui souvent ne disposent pas d’une grande source d’argent en même temps. Au Vietnam, ce service gagne également progressivement en popularité et le nombre d’utilisateurs augmente.



Selon l’unité d’études de marché Research and Markets, le secteur BNPL au Vietnam devrait croître régulièrement ces prochaines années, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 45,2% sur la période 2022-2028.

C’est aussi une tendance générale dans l’Asie-Pacifique où 83% des répondants au sondage de Mastercard 2022 se disent familiers avec ce moyen de paiement. 62% ont également déclaré se sentir à l’aise avec BNPL pour effectuer des achats. Les raisons pour lesquelles ils choisissent BNPL sont nombreuses. Notamment, 57% le choisissent en raison de son taux d’intérêt bas, voire nul, de son aide à l’achat rapide (55%) et 55% parce qu’il peut les aider à effectuer des achats en urgence. – CPV/VNA