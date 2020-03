Séminaire organisé le 2 mars à Ottawa. Photo: VNA



Ottawa (VNA) – « L’Accord de libre-échange entre l’ASEAN et le Canada : potentialités et bénéfices », tel était le thème d’un séminaire organisé le 2 mars à Ottawa par l’ambassade d’Indonésie au Canada et Exportation et Développement Canada (EDC).

L’ambassadeur indonésien Abdul Kadir Jailani, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), a affirmé que l’Accord de libre-échange entre l’ASEAN et le Canada apporterait de nombreux bénéfices à toutes les parties participantes et que les exportations des pays membres de l’ASEAN, dont le Vietnam, seraient dynamisées.

Selon lui, les relations de coopération avec le Canada, partenaire de dialogue de l’ASEAN depuis 1977, se basent sur trois piliers que sont économie, culture-société et politique-sécurité.

Les investissements et activités commerciales des entreprises canadiennes sur le marché d’Asie du Sud-Est se développent vigoureusement dans plusieurs domaines, notamment le pétrole, l’exploitation minière, les hautes technologies, la télécommunication, l'agroalimentaire, les services financiers, l’aviation.

Située au centre de la structure de sécurité de l’Asie, l’ASEAN est l’une des zones économiques les plus dynamiques du monde. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), le PIB de l’ASEAN a connu une croissance de 4,9% en 2019.

Jean Charest, président d’honneur du Conseil d'affaires Canada-ASEAN, a souligné que le Canada pouvait servir de porte d’accès au marché de l’Amérique du Nord et de l’Europe pour les entreprises de l’ASEAN, via le nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA 2.0) et l’Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada (CETA ).

Le Canada souhaite lancer en 2020 les négociations officielles sur so Accord de libre-échange avec l'ASEAN, a-t-il déclaré.

L’ASEAN, un marché de près de 650 millions d’habitants avec un PIB d’environ 3.000 milliards de dollars, est le 6e partenaire commercial du Canada. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 25,1 milliards de dollars canadiens (18,8 milliards de dollars américains) en 2018. -VNA