Hanoi (VNA) - Le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang, a tenu mardi 12 avril des séances de travail avec les ambassadeurs des Pays-Bas et du Mozambique pour rechercher une coopération plus étroite avec les deux pays.

Lors de l’événement à Hanoi, le 12 avril. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec l’ambassadrice néerlandaise Elsbeth Akkerman, il a espéré renforcer la coopération avec les partenaires néerlandais dans la formation et la recherche sur les politiques publiques, la science de la gestion urbaine, la réponse au changement climatique, la gouvernance verte, la transformation numérique et l’énergie verte.L’académie recherche également le partage et l’échange d’informations avec des établissements de formation et de recherche et des groupes de réflexion des Pays-Bas par le biais d’ateliers, de cours de formation, d’échanges d’experts et de projets de recherche conjoints.L’ambassadrice Elsbeth Akkerman a souligné l’importance de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh en tant que centre de formation de hauts fonctionnaires et agence de consultation politique pour le Parti et l’État vietnamiens.Elle a déclaré que les Pays-Bas mettaient en œuvre un programme de formation de hauts fonctionnaires dans les établissements de formation vietnamiens et a suggéré que l’académie puisse travailler avec les Pays-Bas dans cette direction.Lors de la rencontre avec l’ambassadeur mozambicain, Nguyên Xuân Thang a informé son hôte que son académie a organisé deux cours de formation sur l’édification du Parti et du système politique, et le système de gestion locale pour les responsables mozambicains.Il a proposé un travail conjoint pour traduire les œuvres du Président Hô Chi Minh en d’autres langues, ajoutant que l’académie peut offrir deux bourses aux responsables du Front de libération du Mozambique (Frelimo) pour poursuivre une formation doctorale au Vietnam.En réponse, l’ambassadeur Leonardo Pene a demandé à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh de fournir au Mozambique des conseils politiques pour la stabilité et le développement nationaux. – VNA