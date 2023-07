La beauté calme du lac de Quynh Nhai à Son La (Nord). Photo : CTV/CVN

Son La (VNA) - Situé dans la province septentrionale de Son La, Quynh Nhai est le lac-réservoir le plus grand du Vietnam. Surnommé “la baie de Ha Long terrestre du Nord-Ouest”, ce site touristique est entouré de montagnes majestueuses et de forêts verdoyantes.

Le lac de Quynh Nhai est le cœur du réservoir de la centrale hydroélectrique de Son La. Il se trouve dans les districts de Quynh Nhai, Muong La et Thuân Châu, province de Son La. Autrefois une vallée, elle a été transformée en réservoir pour alimenter cette centrale hydroélectrique. Aujourd’hui, le site est en passe de devenir une zone touristique nationale connue sous le nom de “mer en montagne”.

Quynh Nhai a une taille imposante de plus de 10.000 ha, entouré de hautes montagnes couvertes de forêts. Le lac conserve toujours sa beauté sauvage. La région a été inondée par la rivière Dà (Noire), transformant l’ancienne vallée en baie avec des îlots plus ou moins visibles sur près de 30 km. Les jours ensoleillés, les nuages se reflètent dans les eaux turquoises du lac, créant un spectacle magnifique pour les touristes.

En effet, rien n’est plus agréable qu’une balade en bateau sur ce lac immense et paisible. Les voyageurs curieux et épris de tourisme communautaire font une halte dans le village de Bon, niché au bord de la rivière Dà. De nombreuses activités ont été introduites dans les circuits de découverte de Quynh Nhai. Au programme : balades dans les rizières, hébergement dans des maisons sur pilotis, dégustation de plats typiques Thai comme le com lam (riz gluant cuit dans un bambou), participation au spectacle de xòe (une danse folklorique des Thai) au rythme du tính tâu (luth de courge à deux ou trois cordes).

“Cette année, ma famille a choisi Quynh Nhai pour nos vacances. Les paysages sont magnifiques et les habitants très accueillants. Nous avons pris énormément de photos que nous allons montrer à nos amis. Les sites de Son La, en particulier le lac de Quynh Nhai, méritent d’être connus du plus grand nombre”, partage Mai Hoa, une touriste de Hanoï.

Paysage grandiose

La période idéale pour visiter Quynh Nhai se situe entre septembre et avril, lorsque l’eau est la plus abondante et limpide. C’est également la saison des fêtes locales telles que les courses de bateaux traditionnels, le lavage rituel des cheveux des Thai, la célébration du riz nouveau et les foires typiques des autochtones.

À bord de leur petite embarcation, les voyageurs découvrent le célèbre pont Pá Uôn, qui surplombe la rivière Dà avec ses 98,6 m de haut. Ils traversent des îlots verdoyants couverts d’arbres séculaires et de rizières à perte de vue.

“C’est la première fois que je faisais une promenade en barque, et je suis immédiatement tombée sous le charme de ce paysage grandiose du Nord-Ouest. J’aimerais beaucoup revenir”, confie Nguyên Thu Huyên, une touriste de la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre).

“Nous proposons aux touristes des balades inoubliables à bord de bateaux sûrs et joliment décorés, afin qu’ils puissent découvrir la beauté naturelle du lac de Quynh Nhai. Nous les invitons également à participer aux activités de plein air, comme le kayak et le pédalo, ainsi qu’à expérimenter la pêche à la ligne traditionnelle et à déguster les spécialités locales”, précise Diêu Duc Trong, directeur adjoint du voyagiste Quynh Nhai Travel.

Avec ses atouts touristiques riches et diversifiés, ce lac est une destination idéale pour ceux qui recherchent la sérénité, le romantisme et l’originalité. Loin des sentiers battus et du tourisme de masse, Quynh Nhai est un enchantement pour tous ceux qui recherchent l’authenticité des paysages. -CVN/VNA