Conférence de presse sur les résultats de sa 3e réunion de l'ABAC. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Le Conseil consultatif des entreprises de l’APEC (ABAC) a organisé le 29 juillet dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh, une conférence de presse sur les résultats de sa 3e réunion et des évènements annexes.

La 3e réunion de l’ABAC a eu lieu du 26 au 29 juillet à Quang Ninh dans l’objectif d’édifier le rapport sur les recommandations d’entreprises et compléter le rapport annuel du conseil pour soumettre aux dirigeants de l’APEC. Elle a également discuté des préparatifs pour le prochain dialogue entre les dirigeants de l’APEC et l’ABAC qui aura lieu dans le cadre de la Semaine de haut rang de l’APEC 2022 prévue en novembre prochain en Thaïlande.

L’ABAC a affirmé la détermination de poursuivre une coopération étroite pour faire face aux défis dans le maintien de la croissance régionale.

Pour accélérer l’intégration internationale, l’ABAC a déclaré soutenir la mise en place de la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique (FTAAP) avant de souligner la nécessité d’approuver dans les meilleurs délais des plans d’action et priorités accordées à cinq secteurs : la transformation numérique, le développement exclusif et durable, le commerce, l’investissement et la réponse au COVID-19.

L’ABAC a accordé et continué d’accorder la priorité à la création d’un environnement commercial sain pour les micro-, petites et moyennes entreprises régionales impactées par la pandémie et de les aider à se développer de manière durable.

En marge de la 3e réunion de l’ABAC, la Chambre d’industrie et de commerce du Vietnam (VCCI) a organisé deux évènement de promotion de l’investissement à Quang Ninh et au corridor économique de l’Est.

À cette occasion, un protocole d’accord de coopération et d’investissement dans la zone économique Deep C, d’un montant de 1,5 milliards de dollars, a été signé. Les autorités vietnamiennes ont également reçu la licence d’investissement à trois projets d’un investissement total de près de 60 millions de dollars. -VNA