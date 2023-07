Vue de la Zone touristique du lac Tuyên Lâm. Photo: Journal de Lâm Dông

Lâm Dông (VNA) – La zone touristique nationale du lac Tuyên Lâm, ville de Da Lat, province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre), a pleinement répondu aux critères de l'UNESCO et mérite d'être honorée dans la catégorie "Zone touristique typique d'Asie-Pacifique".



C’est ce qui relève d’une annonce envoyée par le président de la Fédération vietnamienne des associations de l’UNESCO au Comité de gestion de la zone touristique nationale du lac Tuyên Lâm, le 24 juillet.



La cérémonie pour honorer la zone touristique nationale du lac Tuyên Lâm aura lieu le 3 août à New Delhi (Inde).



C'est le premier site au Vietnam à être honoré en tant que zone touristique typique de l'Asie - Pacifique et est le seul représentant de l'Asie à être honoré cette fois, a déclaré Nguyên Quôc Tuyên, directeur du Comité de gestion de la zone touristique nationale du lac Tuyên Lâm.



Située à environ 6km du centre-ville de Da Lat, la zone touristique du lac Tuyên Lâm est comparée à un paradis vert pour son climat sain, la nature spectaculaire, mais aussi tant poétique pour attirer n’importe quel visiteur à la ville de fleurs.



Les voyageurs qui ont visité le lac Tuyên Lâm sont convenus que cet endroit est tellement beau comme une peinture avec les paysages charmants et la paix absolue.



Fidèle à son nom Tuyên Lâm (Tuyên signifie Ruisseau et Lâm signifie Forêts), le paysage ici est spectaculaire avec des hautes montagnes, des forêts profondes et de romantiques ruisseaux entrelacés. Selon la théorie des cinq éléments, le nom Tuyên Lâm rappelle le début de la vie car l’eau fait naître les plantes.



Situé à une altitude de 1.000m au dessus du niveau de la mer, le lac Tuyên Lâm a une superficie de 360ha, s’étendant au sein d’une vallée entourée de forêts verdoyantes. Chaque brise fraîche du lac fait l’atmosphère extrêmement salubre et agréable.



La zone touristique du lac Tuyên Lâm offre de nombreux services de visite et de relaxation tels que visite du lac en bateau, pêche à la ligne, randonnée, feu de camp, échanges culturels aux maisons sur pilotis ou tout simplement dégustation d’une tasse de café au bord du lac pour admirer la beauté poétique de Da Lat.

Dotée par la nature d’un climat doux, Da Lat est aussi le paradis des fleurs. Des fleurs de mimosas, tournesols sauvages ou fleurs de cerisier sont des fleurs célèbres de la région. À l’arrivée du printemps, des fleurs de cerises roses pointillent légèrement à la beauté charmante et l’atmosphère chaleureuse de la ville. En automne, entre octobre et décembre, tous les chemins menant au lac Tuyên Lâm sont «teintés» d’une couleur jaune vif des fleurs de tournesols sauvages – la fleur typique du plateau ensoleillé. Le lac Tuyên Lâm paisible devient plus tranquille dans le brouillage de l’hiver. Pour tous les voyageurs, le paysage du lac Tuyen Lam est certainement une peinture naturelle si romantique qu’aucun stylo ou lentille peuvent décrire.



Le 15 février 2017, le Premier ministre a approuvé la décision N° 205 / QD-TTg sur la reconnaissance de la zone touristique du lac Tuyên Lâm de la ville de Da Lat en tant que zone touristique nationale.



À la zone touristique du lac Tuyên Lâm, les visiteurs peuvent découvrir les quatre saisons en une seule journée: le matin frais du printemps, le midi ensoleillé de l’été, l’après-midi sec et froid de l’automne et la nuit d’hiver froid. Par conséquent, la zone touristique du lac Tuyên Lâm en particulier et la ville de Da Lat en général sont comparées à des destinations à 4 saisons du tourisme. Et le lac Tuyên Lâm, toujours rêveur et charmant, est un cadeau précieux que la nature a doté à ce haut-plateau. -VNA