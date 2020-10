La compagnie électronique YPE Vina s'installe dans la ZI de Binh Xuyên II, province de Vinh Phuc. Photo: vinhphuc.gov.vn



Vinh Phuc (VNA) - La zone industrielle (ZI) de Binh Xuyên II est considérée comme «la colonne vertébrale» du processus d'industrialisation et de modernisation de la province de Vinh Phuc (Nord). Elle est devenue une destination de choix pour nombre d’investisseurs étrangers.

Sur une superficie totale de 42 ha, la ZI de Binh Xuyên II (1ère phase) a été construite en 2014, représentant un fonds d’investissement de près de 150 millions de dollars, par la Sarl Fu Chuan.

Dès le début de la mise en œuvre du projet, la Sarl Fu Chuan a concentré ses ressources et moyens pour accélérer la construction des infrastructures techniques et des services de soutien aux investisseurs.

Grâce à sa position géographique favorable, à ses infrastructures modernes et ses prix de location de terrain appropriés, elle a attiré à ce jour 32 projets d'investissement, pour un capital total de près de 270 millions de dollars, avec un taux d’occupation de 100%. Elle est ainsi la 3e ZI de la province de Vinh Phuc ayant un taux d’occupation de 100% après celles de Kim Hoa et Ba Thiên.

Les entreprises qui s’implantent dans la ZI de Binh Xuyen II sont spécialisées dans la production de composants électroniques, de matériels de bureau, de téléphones portables, de logiciels…, créant des emplois et des revenus pour près de 7.300 travailleurs.

Actuellement, la Sarl Fu Chuan est en train d’accomplir les procédures nécessaires pour mettre en œuvre le projet de construction de logements des travailleurs Phoenix Town et un projet de services publics dans la commune de Ba Hiên, avec un investissement total de plus de 1.000 milliards de dôngs (près de 50 millions de dollars), ce en vue de répondre aux besoins de logements et de services de plusieurs milliers de travailleurs dans la ZI de Binh Xuyên II, mais aussi de ceux dans d’autres ZI du district de Binh Xuyên.

En outre, la Sarl Fu Chuan s’efforce d’achever les procédures d’élargissement de la ZI de Binh Xuyên II (2e phase), pour atteindre une superficie de plus de 63 ha, d’un investissement total de 18 millions de dollars. Ce projet sera soumis au Premier ministre pour approbation.

Avec une infrastructure technique synchrone et moderne, ce parc industriel attirera une cinquantaine de projets d'investissement dans les domaines de l’électronique, de la mécanique…, ce pour contribuer à la création d'emplois et à l’augmentation des rentrées budgétaires de la province. -VNA