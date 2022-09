Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM) ont signé mardi 13 septembre un protocole d’accord de coopération en matière de communication.

Cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM). Photo: VNA

Ce texte prévoit la construction d’un partenariat stratégique pour exploiter et promouvoir les points forts des deux parties, ainsi que la coopération sur des programmes de communication pour diffuser les directives et les politiques du Parti et de l’État sur le développement de l’éducation et de la formation et, des sciences et des technologies.Les deux parties élaboreront des programmes et des plans de coopération en fonction de leurs besoins et de leurs capacités conformément à leurs fonctions et tâches.L’organe de la VNA dans la région Sud créera des conditions favorables pour que la VNU-HCM vulgarise ses réalisations en matière de formation et de recherche scientifique sur les plateformes médiatiques de la VNA. Et vice versa, la VNU-HCM soutiendra le bureau de la VNA en termes d’universitaires et d’experts dans des domaines d’intérêt mutuel.S’adressant à la cérémonie de signature, Nguyên Quôc Tuân, directeur du bureau de la VNA dans la région sud, a exprimé sa confiance dans la coopération efficace entre les deux agences.L’organe de la VNA dans la région Sud est prêt à accompagner la VNU-HCM pour remplir les tâches politiques assignées par le Parti et l’État, en particulier pour répondre à la demande de ressources humaines de haute qualité à Hô Chi Minh-Ville et provinces méridionales, a-t-il dit.Le Dr Nguyên Minh Tâm, directeur adjoint de la VNU-HCM, a déclaré souhaiter que les deux parties renforcent leurs liens et organisent davantage d’activités de coopération pour le développement mutuel, en particulier dans le domaine de la formation au journalisme et à la communicationLe responsable s’est attendu à ce que la VNA crée des conditions favorables pour que les étudiants de la VNU-HCM puissent visiter et acquérir des expériences pratiques dans ses unités.Pour mettre en œuvre efficacement le programme de coopération, le Dr Nguyên Minh Tâm a également suggéré aux deux parties de déployer des activités de formation et de conseil relatives au journalisme, à la communication et au marketing. – VNA