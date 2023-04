La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information ( VNA ), Vu Viêt Trang (gauche) et la présidente de l’Agence de presse argentine Telam, Bernada Llorente. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) – A l’occasion de la visite officielle en Argentine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viêt Trang et la présidente de l’Agence de presse argentine Telam, Bernada Llorente, se sont entretenues et ont signé le 24 avril à Buenos Aires un accord de coopération professionnelle, en vue de consolider les relations bilatérales.



La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a affirmé que l'accord de coopération professionnelle est une base permettant aux deux agences d'échanger officiellement des informations, de présenter les potentiels et les atouts de chaque pays, contribuant ainsi au développement des relations entre le Vietnam et l’Argentine.



Dans le contexte où le monde fait face aux défis, dont le problème des fake news, les agences de presse doivent renouveler leurs activités pour pouvoir répondre à l'évolution rapide de l'information. Le fait que les agences de presse renforcent leur coopération et partagent des difficultés communes est l'objectif de l'accord de coopération entre la VNA et Telam, a souligné Vu Viêt Trang.



Sur la base de l'accord convenu, les deux agences mettront effectivement en œuvre des activités de coopération telles que : l'échange d'informations cible sur les produits d'information multimédia ; l’aide des journalistes ; et le partage des expériences à travers des activités d'échanges professionnels, a-t-elle indiqué.



Elle a déclaré que la VNA a développé des produits d'information sur toutes les plateformes existantes, tout en applicant progressivement l'intelligence artificielle (IA) dans la production d'informations pour réduire la main-d'œuvre et les coûts.

Elle s’est déclarée convaincue que la VNA et Telam continueront à contribuer au développement des relations bilatérales entre le Vietnam et l'Argentine dans tous les domaines.

Sur la base de l'accord de coopération, en 2023, les deux agences de presse auront des activités pour promouvoir la production des informations pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a déclaré Vu Viêt Trang.

Lors de l'entretien. Photo: VNA



La présidente de Telam, Bernada Llorente, s’est déclaré impressionnée par le Vietnam, son peuple et ses réalisations économiques.

Elle a affirmé que le Vietnam est toujours un important partenaire prioritaire de l'Argentine en Asie. En tant qu'agence de presse nationale, Telam diffuse toujours activement des informations sur le Vietnam aux lecteurs argentins.

Exprimant sa joie lorsque les deux agences de presse ont signé un accord de coopération professionnelle, elle a souligné que cet accord continuera à jeter les bases d'une coopération élargie dans les activités de presse, en vue d'optimiser l'information pour les deux agences de presse, contribuant ainsi plus activement à forger les relations de coopération entre les deux pays.

Fondée en 1945, Telam est la plus grande agence de presse d'Amérique latine et produit le deuxième plus grand volume de produits de presse en espagnol au monde.-VNA