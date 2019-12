Le directeur général adjoint de la VNA Le Quoc Minh (gauche) et le ministre laotien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Kikeo Khaykhamphithoune (Photo: VNA)



Vientiane (VNA) - Dans le cadre de la visite de travail au Laos du 8 au 11 décembre à l'invitation du directeur général de l’Agence de presse laotienne (KPL) Sounthone Khathavong, dans l’après-midi du 8 décembre à Vientiane, la délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), conduite par son directeur général adjoint Le Quoc Minh, a été reçu par le ministre laotien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Kikeo Khaykhamphithoune.

Le directeur général adjoint Le Quoc Minh a informé Kikeo Khaykhamphithoune des résultats de la coopération entre la VNA et la KPL ces derniers temps, avant de déclarer que la VNA entretenait actuellement une coopération bilatérale et multilatérale avec plus de 40 agences de presse et grandes organisations de presse internationales dans le monde, et que les relations avec la KPL étaient toujours spéciales et très étroites.

La VNA soutient toujours la KPL dans plusieurs domaines, en particulier dans la formation des cadres, journalistes, éditeurs, techniciens... En outre, la VNA aide également le Laos à moderniser ses infrastructures et installations techniques pour répondre aux besoins croissants en information de qualité... Dans les temps qui viennent, la VNA continuera à soutenir la KPL, en particulier dans la formation des ressources humaines, a affirmé Le Quoc Minh qui a exprimé l'espoir que le gouvernement et le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos continueraient à soutenir les relations entre les agences de presse des deux pays, tout en créant des conditions favorables au bon fonctionnement du bureau permanent de la VNA au Laos.

Le ministre Kikeo Khaykhamphithoune a exprimé le souhait que la VNA continue de partager des expériences bonnes et efficaces dans le travail d'information pour la KPL, suggérer aux deux parties de prêter attention et de trouver des méthodes de formation appropriées et efficaces pour améliorer les qualifications et compétences professionnelles des fonctionnaires, journalistes et éditeurs de la KPL.

Dans le cadre de la visite de travail au Laos, la délégation de la VNA a eu un entretien avec celle de la KPL dirigée par son directeur général Sounthone Khanthavong.

Les deux parties ont examiné la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les agences de presse des deux pays en 2019 et discuté des orientations de coopération en 2020 dans l'esprit de l'accord de coopération 2016-2020 entre la VNA et la KPL

Les deux parties ont convenu que d'ici 2020, elles continueraient d'améliorer la qualité des informations (nouvelles et photos quotidiennes), d'intensifier la propagande afin de développer l'amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux agences de presse, entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples en général.

En 2020, la VNA continuera d'aider la KPL à améliorer la qualité de la page web http:kpl.gov.la, recevoir le personnel de la KPL pour améliorer ses compétences professionnelles et fournir un soutien en équipements pour le studio de la KPL. La KPL continuera d'aider la VNA à publier la revue « Vietnam illustré » en laotien au Laos, et à favoriser les activités des correspondants de la VNA au Laos...

À l’issue de l’entretien, le directeur général adjoint Le Quoc Minh et le directeur général Sounthone Khanthavong ont signé le procès-verbal de l’entretien qui servira de base pour la mise en œuvre des programmes et plans de coopération futurs. -VNA