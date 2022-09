Hanoï (VNA) - Des représentants de principales agences de presse du Vietnam, dont l'Agence vietnamienne d’Information (VNA en abréviation anglaise), le journal Nhan Dan et la Radio la Voix du Vietnam (VOV) ont participé au Forum des partenaires de communication de l'ASEAN 2022 tenu le 15 septembre, dans la ville de Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine.

Des représentants diplomatiques de certains pays de l'ASEAN, dont le consul général du Vietnam à Nanning, Do Nam Trung, ont participé à cet événement. Le forum a suscité la présence de près de 180 invités chinois et étrangers de plus de 70 agences de communication et organisations de 17 pays.

Sous le thème "Sagesse, intégration et cohésion", le forum visait à approfondir le consensus des médias chinois et des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), renforcer la coopération et les contributions à la construction d'une communauté Chine-ASEAN plus étroite avec un avenir partagé.

Lors du forum, les délégués ont discuté et apprécié le rôle de la communication ainsi que la coopération entre les agences de communication de la Chine et de l'ASEAN dans la promotion du développement de la région.-VNA