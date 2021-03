Hai Duong, 2 mars (VNA) - L'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) a collaboré avec le Centre national des Bénévoles et le groupe caritatif Fly to Sky ainsi que des donateurs pour présenter 30.000 masques faciaux et 1.000 bouteilles d'antiseptique d'une valeur totale de 345 millions de dongs (14.994 dollars) à l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh de la province de Hai Duong - le plus grand foyer actuel de COVID-19.

VNA a lancé le troisième programme de mobilisation de soutien à Hai Duong dans la prévention et le contrôle du COVID-19 avec une aide totale de près d'un milliard de dongs. Photo : VNA

Les cadeaux ont été livrés aux points de contrôle, aux sites de quarantaine et aux forces de prévention et de contrôle de la pandémie dans les districts de Binh Giang, Nam Sach, Kim Thanh, les villes de Kinh Mon et de Hai Duong.

Jusqu'à présent, la VNA a lancé le troisième programme de mobilisation de soutien à Hai Duong dans la prévention et le contrôle du COVID-19 avec une aide totale de près d'un milliard de dongs, dans le cadre des efforts d'accompagnement des habitants dans le combat.

Selon le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), au 1er mars, il avait reçu plus de 68 milliards de dongs de 787 agences, organisations, entreprises et particuliers pour soutenir la province dans la lutte contre la pandémie.

Nguyen Duc Tuan, président du comité du FPV de Hai Duong a remercié les organisations, les individus et les unités pour leur aide, qu'il a décrite comme une grande incitation à Hai Duong à surmonter les difficultés et à lutter contre la pandémie.

À 16h00 le 1er mars, Hai Duong avait signalé 673 infections au COVID-19, dont 297 guérisons. Actuellement, Hai Duong a vu 3.084 personnes en quarantaine dans des zones d’isolement concentrées, ainsi que 8.910 autres à leur résidence.-VNA