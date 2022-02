Singapour (VNA) - La visite d’État du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc à Singapour, avec de nombreux accords signés, a jeté les bases importantes pour que les deux pays se développent et soient plus interconnectés pour devenir des modèles pour l’Asie du Sud-Est, selon un expert de l’École de politique publique Lee Kuan Yew.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc serre la main du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Photo : VNA

Le professeur associé Vu Minh Khuong a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le voyage du 24 au 26 février avait récolté de nombreux résultats spéciaux reflétant clairement la grande cordialité, le caractère des deux peuples unis pendant ces temps difficiles.

Le Vietnam et Singapour feront certainement des pas consécutifs, avec la confiance stratégique à construire de manière intensive, pour mener à bien la coopération bilatérale, en premier lieu les accords sur la défense, le commerce et l’investissement signés pendant le voyage, a-t-il déclaré, notant que 28 entreprises a également signé de nombreux protocoles de coopération.

Les accords signés cette fois servent de pierre angulaire, et pas seulement de contrats ordinaires, en vertu desquels les deux parties chercheront des moyens de se développer plus fortement ensemble et de mieux se coordonner à l’avenir, a poursuivi le professeur associé Vu Minh Khuong.

Il a affirmé qu’à travers cette visite d’État, le président Nguyên Xuân Phuc souhaite affirmer que la fondation d’un pays moderne prend forme au Vietnam, et que le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec Singapour pour faire des progrès importants dans les temps à venir.

L’expert de l’École de politique publique Lee Kuan Yew a exprimé son espoir que le Vietnam fera de fortes réformes dans les temps à venir pour gouverner plus fort le pays et mériter d’être une nation moderne. – VNA