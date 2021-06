Hanoi (VNA) - La prochaine visite au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith revêt une grande importance, réaffirmant la position du PPRL de continuer à maintenir, à cultiver et à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples, a affirmé l’ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang.

L’ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang. Photo : VNA

S’adressant aux médias au seuil de la visite officielle d’amitié du dirigeant lao du 28 au 29 juin au Vietnam, l’ambassadeur a noté qu’il s’agissait du premier voyage à l’étranger du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith après son élection à ces postes.

La visite vise également à mettre en œuvre la politique étrangère cohérente du Laos consistant à préserver et à promouvoir la coopération spéciale entre le Laos et le Vietnam, et reflète la relation spéciale entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Au cours des dernières années, malgré l’évolution complexe et imprévisible de la situation régionale et internationale, les deux pays ont travaillé en étroite collaboration et organisé la mise en œuvre des accords et plans de coopération, ce qui a donné des résultats substantiels dans tous les domaines.

Les relations politiques continuent de se renforcer, la coopération de défense, de sécurité et diplomatique restent l’un des piliers les plus importants des relations bilatérales, et la coopération dans l’économie, la culture, la santé, la science et la technologie a apporté des changements positifs, a-t-il déclaré.

Le diplomate lao a suggéré que les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples intensifient leur coopération et promeuvent la tradition de solidarité spéciale et de coopération intégrale, se soutiennent mutuellement et continuent de mener l’œuvre révolutionnaire vers l’objectif du socialisme.

Selon le diplomate, dans les temps à venir, la coopération bilatérale devrait se concentrer sur les priorités qui consistent à continuer à renforcer la coopération politique, de défense, de sécurité et diplomatique, en faisant prendre conscience aux deux Partis, aux deux Etats et aux deux peuples de l’importance stratégique de la relation spéciale entre le Laos et le Vietnam.

L’ambassadeur a également souligné le soutien mutuel dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 entre les deux nations, affirmant que l’échange d’expériences entre une délégation d’experts médicaux vietnamiens et des médecins et infirmières lao a aidé le Laos à maîtriser pour l’essentiel l’épidémie. – VNA