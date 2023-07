Le président vietnamien Vo Van Thuong (droite) et le président italien Sergio Mattarella. Photo: VNA

Rome (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong et son épouse ont terminé avec succès leur visite d'État en Italie et leur visite au Vatican. De nombreux grands journaux italiens ont continué de publier des articles sur la visite du dirigeant vietnamien.



AGCNews a publié le 29 juillet un article intitulé "Des liens renforcés entre Hanoï et Rome après la visite du président vietnamien" soulignant la déclaration commune entre le Vietnam et l'Italie sur le renforcement de leur partenariat stratégique.

Entretien entre les présidents vietnamien et italien. Photo: VNA



Lors des rencontres de haut niveau, l'Italie a toujours affirmé sa détermination à promouvoir ses relations intégrales avec le Vietnam, le considérant comme une priorité pour le développement des relations en Asie du Sud-Est, selon l'article.



L'article a également passé en revue des avancées de la coopération bilatérale dans la défense, le commerce, l'investissement, la culture, etc. Le Vietnam continue d'être l'un des 10 pays émergents prioritaires pour le développement de la coopération commerciale et d’investissements d'ici 2030. Sur le plan culturel, les deux parties organisent régulièrement des semaines et des mois culturels en Italie et au Vietnam lors d'occasions spéciales.

Le président Vo Van Thuong et son homologue italie n Sergio Mattarella apprécient la performance d'instruments de musique vietnamiens. Photo : VNA



Le journal La Voce di Alba a également publié un article citant les paroles de Chiara Gribaudo, vice-présidente du Parti démocrate italien, présidente du groupe parlementaire d'amitié Italie-Vietnam, après avoir rencontré le président Vo Van Thuong à Rome.



Selon elle, les nouveaux accords commerciaux avec le Vietnam dont l'accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam (EVFTA) et l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), ont été ratifiés par le Parlement italien, promettant de nouvelles opportunités commerciales importantes aux entreprises des deux pays. -VNA