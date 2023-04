Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong effectuera du 10 au 11 avril une visite officielle au Laos à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith (à droite) recevant le président Vo Van Thuong à l'époque où il était membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, en juillet 2022. Photo : VNA

Le choix, par le président vietnamien, du Laos pour son premier déplacement à l’étranger dans son nouveau poste vise à affirmer la politique cohérente du Vietnam consistant à chérir et à donner la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale avec Laos, a déclaré à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt.

Au milieu des évolutions complexes dans la région et le monde, la visite démontre également le soutien solide et global du Vietnam à la rénovation socio-économique, au redressement et au développement, et à l’intégration mondiale du Laos, a-t-il indiqué.

Selon le vice-ministre Dô Hung Viêt, le chef de l’Etat devrait s’entretenir et assister avec le secrétaire général et président lao à la signature d’accords de coopération, rencontrer le Premier ministre lao et le président de l’Assemblée nationale du Laos et recevoir le président du Comité central du Front lao d’édification nationale et le président de l’Association d’amitié Vietnam-Laos et rencontrer des représentants de la communauté vietnamienne au Laos.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt. Photo : VNA

Ces activités importantes donneront un nouvel élan aux relations de coopération Vietnam-Laos par tous les canaux et domaines, contribuant à la mise en œuvre effective des accords de haut niveau entre les deux Partis et deux pays, notamment la Stratégie de coopération Vietnam-Laos pour 2021-2030 et l’Accord de coopération bilatéral Vietnam-Laos pour 2021-2025, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le président Vo Van Thuong déposera également des gerbes au Monument des soldats inconnus et à la statue du président Kaysone Phomvihane, et rendra des visites de courtoisie aux anciens hauts dirigeants lao, exprimant sa gratitude pour les contributions importantes apportées par des générations de dirigeants, de fonctionnaires, de soldats, et de peuple lao à la relation spéciale Vietnam-Laos.

Le vice-ministre Dô Hung Viêt a noté que ces activités contribueront certainement à développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. – VNA