Hanoi (VNA) – Les visites officielles du membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Vuong Dinh Huê, en Argentine et en Uruguay, du 23 au 28 avril, devront donner nouvel élan aux liens avec ces pays d’Amérique du Sud, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay, Duong Quôc Thanh.

L’ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay, Duong Quôc Thanh. Photo: VNA



Dans le contexte du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Argentine (25 octobre 1973-2023) et du 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Uruguay, ces visites marquent des moments les plus forts d’une série de célébrations, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Le président de l’ANV est le plus haut dirigeant vietnamien à se rendre en Argentine depuis 2010 et en Uruguay depuis l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Uruguay.



L’Argentine a été l’un des trois premiers pays d’Amérique latine, après Cuba et le Chili, à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam avant sa réunification en 1975. La diplomatie parlementaire joue un rôle remarquable dans les relations bilatérales, avec la visite en Argentine en 2006 du président de l’ANV Nguyên Van An, suivies par les voyages de la vice-présidente de l’ANV Nguyên Thi Kim Ngân en 2014 et du vice-président de l’ANV Dô Ba Ty en 2018.



En 2010, les deux pays ont établi leur partenariat intégral, ouvrant la voie à une formidable croissance des échanges commerciaux, de 918 millions de dollars en 2010 à 4,8 milliards de dollars en 2022, faisant du Vietnam le quatrième partenaire en Asie de l’Argentine qui est devenu son troisième partenaire en Amérique latine.



Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Vuong Dinh Huê avant son départ pour Cuba, l’Argentine et l’Uruguay. Photo: VNA



Les deux pays disposent de nombreux atouts qui peuvent se compléter, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’exploitation minière, de la science et de la technologie, a-t-il ajouté.



La visite en cours du président de l’ANV devra créer un élan pour que les deux pays utilisent mieux leurs potentiels, rendant les relations bilatérales de plus en plus substantielles et efficaces dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix et la stabilité dans chaque région ainsi que dans le monde, a plaidé le diplomate.



Après l’Argentine, le plus haut législateur vietnamien se rendra en Uruguay pour promouvoir les relations bilatérales, où il s’entretiendra avec le président du Parlement du Mercosur et de ses vice-présidents représentant des membres du bloc.



Le Vietnam ainsi que l’Argentine et l’Uruguay oriental partagent le désir de renforcer les relations de coopération intégrale à la hauteur des capacités de chaque pays. La visite est également destinée à répondre au désir de ces deux pays de renforcer les liens économiques avec la région asiatique dont le Vietnam est prêt à servir de tête de pont



Cette visite devra rapprocher davantage le Vietnam avec ces deux pays en particulier et les pays d’Amérique du Sud en général, contribuant ainsi à mettre en œuvre efficacement la politique de diversification et de multilatéralisation des relations dans le domaine de l’économie et du commerce, renforçant la position du Vietnam dans la chaîne mondiale de production et d’approvisionnement, a-t-il conclu. – VNA