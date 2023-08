Fadli Zon, président de la Comité de coopération interparlementaire de la Chambre des représentants d'Indonésie. Photo : VNA

Les dirigeants de l'ASEAN et de l'AIPA posent pour une photo à Labuan Bajo, en Indonésie, en mai 2023. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - La visite officielle en Indonésie du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue et d'une délégation de haut rang du Vietnam est une étape "très importante" dans la diplomatie parlementaire entre les deux pays, a déclaré Fadli Zon, président de la Comité de coopération interparlementaire de la Chambre des représentants d'Indonésie.S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Jakarta, Fadli Zon, a espéré que la visite renforcerait le rôle de passerelle entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que la promotion de la coopération bilatérale dans divers aspects, notamment dans les domaines politique, économique, culturel et social.Outre l'agriculture, les deux parties peuvent explorer des domaines potentiels de coopération tels que la production de véhicules électriques, et doivent également promouvoir les échanges entre les peuples et les activités touristiques, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à créer une dynamique pour renforcer la coopération intégrale.L'Assemblée consultative du peuple d'Indonésie entretient d'excellentes relations avec l'AN vietnamienne, en particulier au sein de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), a-t-il déclaré, ajoutant que les deux organes législatifs discutaient souvent de questions régionales.Concernant la sécurité maritime, la délégation vietnamienne a apporté d'importantes contributions au projet de résolution sur le renforcement de la diplomatie parlementaire dans le domaine de la sécurité maritime pour promouvoir la stabilité en Asie du Sud-Est, lancé par l'Indonésie l'année dernière. Les deux parties se sont également soutenues lors de forums parlementaires internationaux, tels que l'Union interparlementaire (UIP).Fadli Zon a apprécié l'organisation réussie par l'AN vietnamienne de la 14e réunion du caucus de l' AIPA du 9 au 12 juillet, ajoutant que cet événement a fourni une plate-forme importante aux parlements des pays de l'ASEAN pour rendre compte de la mise en œuvre de leurs engagements et des résolutions de la précédente Assemblée générale de l'AIPA, et leur engagement à promouvoir l'objectif de l'ASEAN sur le renforcement de la coopération interparlementaire. -VNA