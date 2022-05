Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê (à droite) et son homologue lao, Xaysomphone Phomvihane. Photo: VNA





Vientiane (VNA) - Le PathetLao Daily, une publication de l'agence de presse lao, a publié le 13 mai un article sur la prochaine visite au Laos du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Huê, affirmant qu’elle illustre l’importance accordée par le Parti et l'État vietnamiens aux relations avec le Laos, ainsi que la confiance politique spéciale du Vietnam avec le Laos.

Il s’agira de la première visite officielle au Laos d'un haut dirigeant du Vietnam dans le cadre de l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam 2022, et aussi de la première de Vuong Dinh Huê en tant que président de l'organe législatif vietnamien. Il est également le premier dirigeant parlementaire étranger à se rendre au Laos depuis le 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et la première session de la 9e législature de l’Assemblée nationale lao.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, effectuera du 15 au 17 mai une visite officielle au Laos.

Actuellement, le Vietnam et le Laos organisent plusieurs activités importantes dans le cadre de l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam 2022 pour marquer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales et les 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Laos - Vietnam.

Selon le journal lao, la visite confirmera la politique étrangère cohérente des deux pays consistant à chérir et à développer sans cesse leur grande amitié, leur solidarité spéciale et leur coopération intégrale, en démontrant la spécificité des relations bilatérales, les efforts déployés par les deux Partis et les deux Etats pour maintenir le développement de leurs liens.

L’article a affirmé que la prochaine visite du président de l’AN vietnamienne, Vuong Dinh Huê, contribuerait à intensifier la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux organes législatifs et, plus largement, entre les deux pays. -VNA