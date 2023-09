L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA



Washington (VNA) - La visite d'État du président américain Joe Biden au Vietnam a lieu à l'occasion de la célébration par les deux pays du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat intégral (2013-2023). Avec le développement intégral et étendu des relations entre les deux pays, cette visite créera davantage de motivation pour l’approfondissement des relations bilatérales.



C’est l’esprit sur lequel le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et le président Joe Biden se sont mis d’accord lors de leur entretien téléphonique de haut niveau le 29 mars, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information à l’approche de la visite du président américain au Vietnam, les 10 et 11 septembre, le diplomate il a cité l'importance de la visite, ainsi que les réalisations de la coopération bilatérale obtenues ces derniers temps et les perspectives des relations bilatérales dans les temps à venir.



Pour le Vietnam, accueillir le président américain pour une visite d’État est de contribuer à la mise en œuvre d’une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification, de multilatéralisation et d’intégration internationale intégrale et étendue.

“Je crois que les résultats importants de la visite serviront pratiquement les intérêts des deux peuples, contribuant aux relations entre les États-Unis et l'ASEAN, ainsi qu'à la paix, à la coopération et au développement dans la région et du monde”, a-t-il affirmé.

Le président américain Joe Biden. Photo : AFP/VNA



Parlant des contenus et les points forts de cette visite, Nguyen Quoc Dung a précisé qu’au cours de sa visite, Joe Biden aura des entretiens et des rencontres importants avec le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et les hauts dirigeants du Parti et de État vietnamiens ; des contacts avec les entreprises et les habitants.



Les deux parties examineront le partenariat intégral dans tous les domaines et définiront les orientations pour leurs relations dans les temps à venir, en se concentrant sur la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l'économie, du commerce et des investissements, ainsi que des échanges entre les peuples, du règlement des conséquences de la guerre. Cela ouvrira un nouveau chapitre dans les relations Vietnam-États-Unis, tout en créant des conditions objectivement plus favorables pour que le Vietnam puisse progressivement affirmer une position plus élevée dans la chaîne de valeur régionale et mondiale.



Les deux parties prévoient également d'organiser conjointement des activités d'échange de souvenirs de guerre et des rencontres entre entreprises technologiques. A cette occasion, les deux parties devraient signer de nombreux accords et contrats économiques d’une valeur estimée des milliards de dollars.

Le diplomate s’est déclaré très optimiste quant à l'avenir des relations bilatérales, compte tenu des progrès et des réalisations que les deux pays ont réalisés ces derniers temps ; du potentiel et des aspirations des populations de chaque pays ; de nouveaux cadres de coopération que les dirigeants du Vietnam et des États-Unis créeront lors de cette visite.



La coopération future entre les deux pays contribueront activement aux objectifs de développement du Vietnam fixés par le 13e Congrès national du Parti pour 2030 et 2045, a précisé le diplomate.



L'histoire a également prouvé que lorsque les relations entre le Vietnam et les États-Unis se développeront de manière positive et stable, elles serviront non seulement les intérêts pratiques des peuples des deux pays, mais seront également cohérentes avec la tendance de la paix, de la coopération et du développement, contribuant activement au développement des relations entre les États-Unis et l'ASEAN, ainsi que le maintien de la stabilité et de la prospérité commune de la région et du monde. - VNA