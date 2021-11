Hanoï, 21 novembre (VNA) - La visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Japon du 22 au 25 novembre devrait contribuer à élever le partenariat stratégique profond entre les deux pays à un niveau supérieur.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Il s'agit de la première visite officielle de Pham Minh Chinh au pays du Soleil levant en tant que Premier ministre et le Japon a un nouveau dirigeant.Le Vietnam et le Japon ont établi des relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Les deux pays ont élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique profond pour la paix et la prospérité en Asie en mars 2014, à l'occasion de la visite d'État du président de l'époque Truong Tan Sang au Japon.Les relations bilatérales sont au meilleur stade de l'histoire depuis l'établissement des relations diplomatiques, avec une grande confiance.Le Japon est le premier pays du Groupe des 7 plus grands pays industriels (G7) à accueillir le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en 1995, a établi le partenariat stratégique avec le pays indochinois en 2009, a reconnu son statut d'économie de marché en 2011 et a invité le Vietnam à participer au Sommet élargi du G7 en mai 2016.Les deux pays entretiennent d'importants mécanismes de coopération, tels que le Comité de coopération Vietnam-Japon dirigé par les ministres des Affaires étrangères ; les dialogues de partenariat stratégique Vietnam-Japon sur la diplomatie, la sécurité, la défense, la politique agricole et maritime et le Comité de coopération dans le commerce, l'énergie et l'industrie.Le Japon est le principal partenaire économique du Vietnam. Au cours des neuf premiers mois de 2021, la valeur du commerce bilatéral a atteint 31 milliards de dollars.Jusqu'au 20 septembre, le pays du Soleil Levant a investi dans 4.748 projets au Vietnam avec un capital de 63.850 millions de dollars, ce qui le place au deuxième rang parmi les 140 pays et territoires ayant investi dans le pays indochinois.C'est également le plus grand fournisseur de prêts au Vietnam, avec une valeur estimée en décembre 2019 à 23,76 milliards de dollars, ce qui représente 26,3% du total.Le Japon est l'un des principaux fournisseurs d'aide non remboursable au secteur de l'éducation et de la formation au Vietnam . À l'heure actuelle, le Vietnam occupe la première place pour le nombre de stagiaires étrangers au Japon avec près de 220.000 personnes.Depuis le début de 2020, le gouvernement japonais a fait don d'un montant évalué à plus de quatre milliards de yens pour aider le pays indochinois à lutter contre la pandémie de COVID-19, en plus de fournir plus de quatre millions de doses de vaccin Astrazeneca au Vietnam.De son côté, le Vietnam a aidé le Japon avec près de 1,2 million de masques médicaux et 20.000 masques en tissu.- VNA